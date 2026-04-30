Christian Castillo presentó un proyecto para ampliar el boleto educativo a docentes y auxiliares bonaerenses
El diputado bonaerense del PTS–FIT presentó un proyecto para incluir a docentes, auxiliares y no docentes en el boleto educativo gratuito y ampliar su alcance a todas las actividades del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires.
El diputado bonaerense Christian Castillo presentó un proyecto de ley para modificar el régimen de boleto educativo gratuito en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de incorporar a docentes, auxiliares y trabajadores no docentes de todos los niveles, además de ampliar el alcance del beneficio para estudiantes.
La iniciativa plantea cambios sobre la Ley 14.735, sancionada hace más de una década, que actualmente contempla el acceso gratuito al transporte para alumnos de instituciones públicas y privadas con aporte estatal.
Según explicó el legislador del PTS–FIT, la propuesta busca garantizar condiciones materiales para el funcionamiento del sistema educativo, al remarcar que muchos trabajadores deben trasladarse entre distintas escuelas o cumplir funciones en más de un establecimiento. “En muchos casos, docentes y auxiliares deben afrontar recorridos extensos con costos que afectan directamente el derecho a la educación”, sostuvo.
El proyecto amplía el beneficio a todos los niveles educativos, incluyendo inicial, primario, secundario, especial, adultos, superior y formación profesional, además de bachilleratos populares y universidades públicas radicadas en territorio bonaerense. También incorpora el uso del boleto durante todas las actividades académicas, como cursos de verano.
En cuanto a los límites, la iniciativa establece un máximo de 100 viajes mensuales para niveles obligatorios, formación profesional, docentes y auxiliares, y de 90 viajes por mes para el nivel superior. A su vez, contempla hasta ocho viajes anuales de larga distancia para quienes deban recorrer trayectos extensos.
Otro de los puntos es la cobertura de traslados para docentes que trabajan en más de una institución, así como la exclusión del beneficio en casos donde ya exista una gratuidad equivalente para el mismo recorrido.
Castillo fundamentó la propuesta en la crítica situación salarial del sector educativo. “El salario real de los educadores y estatales se ubica 43% por debajo del nivel de 2020”, afirmó, y advirtió sobre la sobrecarga laboral que implica tomar múltiples cargos para alcanzar un ingreso básico.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión