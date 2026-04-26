La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) ratificó su conducción y reeligió a Pablo Maciel como secretario general por un nuevo período de cuatro años. La Lista 10 de Junio se impuso con el 73% de los votos en unas elecciones que se desarrollaron durante tres jornadas y contaron con una fuerte participación en toda la provincia.

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El espacio encabezado por Maciel, junto a Silvana Scali, Martín Mayo y Juan Martín Mirada Rabbione, logró imponerse en 80 seccionales y superó a la Lista Pluricolor, que alcanzó el 27% de los sufragios. De acuerdo al sistema electoral vigente, la diferencia obtenida determinó que la totalidad de los cargos del Consejo Directivo Provincial quedaran en manos de la lista ganadora para el período 2026-2030.

Los comicios se desarrollaron con normalidad en hospitales, centros de salud y sedes gremiales, con una activa participación de trabajadores del sistema público. Desde el sindicato destacaron el carácter democrático del proceso y la presencia territorial en toda la provincia.

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Tras conocerse los resultados, Maciel señaló: “Los trabajadores de la salud valoraron nuestra plataforma de propuestas, el crecimiento exponencial del sindicato, la presencia y representatividad a lo largo de toda la provincia, y las conquistas históricas que hemos obtenido”.

El gremio representa a más de 12.000 profesionales y técnicos que se desempeñan en hospitales provinciales, municipales y centros de salud bonaerenses, además del Hospital Posadas.

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Los ejes de gestión y los logros recientes

Desde la conducción reelecta remarcaron una serie de avances alcanzados en los últimos años, entre ellos el reconocimiento del desgaste laboral prematuro, la implementación de un nuevo reglamento de residencias y el pase a la carrera profesional de miles de trabajadores de la salud.

También destacaron la bonificación por trayectoria formativa del 40% para profesionales con residencia completa y la ampliación de funciones para distintos sectores del sistema sanitario.

En ese marco, Maciel subrayó uno de los puntos centrales de la agenda gremial hacia adelante: “Avanzamos con la puesta en marcha de la Mesa Técnica para la recategorización del salario básico del sector. Se trata de un paso histórico que busca jerarquizar los ingresos y adecuarlos a las responsabilidades que asumimos”.

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La reelección de la conducción se da en un contexto complejo para el sistema público de salud, atravesado por tensiones presupuestarias y demandas salariales. Desde el sindicato plantearon la necesidad de continuar fortaleciendo la organización y la representación de los trabajadores en toda la provincia.

“La Lista 10 de Junio sintetiza la experiencia de profesionales con amplia trayectoria junto a nuevas generaciones, reafirmando el compromiso con la defensa de los derechos de las y los trabajadores de la salud y de la salud pública”, concluyó el dirigente.