Tras el cierre de FATE, este lunes tendrá lugar la audiencia virtual encabezada por la secretaría de Trabajo para continuar las negociaciones en el marco de la conciliación obligatoria dictada por 15 días.

La histórica fábrica cesó sus actividades y echó a 920 trabajadores, encendiendo las alarmas en el Gobierno por temor a la expansión de réplicas.

El sindicato del neumático (SUTNA) se mantiene desde el miércoles dentro de las instalaciones. Esta situación sirvió de excusa por parte de la empresa para no acatar la conciliación.

Las disputas partidarias también se juegan en este terreno; en este sentido, la Gobernación bonaerense también dictó el miércoles la conciliación obligatoria y la difundió en redes a la dos minutos después que Capital Humano (Nación).

Los trabajadores de FATE le pidieron a Axel Kicillof que estatice la planta para continuar operando.

