El secretario general de ATE Magdalena - Punta Indio y trabajador civil de la Base Aeronaval Punta Indio, Dabel Roblin, denunció en la entrevista con LANOTICIA1.COM que el denominado Plan Dédalo, impulsado por la Armada Argentina, busca trasladar la aviación naval de Punta Indio a la base Comandante Espora, en Bahía Blanca, “haciéndole perder plata al Estado” lo cual “no tiene sentido”.

Ads

Según el dirigente, la medida resulta “inviable” debido a que el mantenimiento técnico especializado de las aeronaves solo puede realizarse en Verónica por personal homologado.

La reestructuración reduciría la base a una estación aeronaval, poniendo en riesgo a 185 familias de trabajadores civiles. Roblin advirtió sobre el impacto socioeconómico "devastador" para el distrito: "Son alrededor de 500 sueldos que se quitarían a un pueblo de 8.500 habitantes, afectando comercios y la escolaridad". Ante este escenario, la comunidad conformó una multisectorial para defender la continuidad de la base, que saltó la grieta, acercando posiciones entre municipio y opositores.

Ads

Tras las movilizaciones al Edificio Libertad, el ministro de Defensa, Carlos Presti, aseguró que la base no cerrará, aunque los trabajadores mantienen el estado de alerta ante la falta de certezas. Roblin calificó el plan como un "capricho" que atenta contra la soberanía nacional.

La entrevista:

Ads

—Sos trabajador civil de la BAPI, aparte de ser secretario general de ATE. Hoy tu puesto de trabajo o los puestos de trabajo de tus compañeros están en riesgo por este plan de bajar la base a una estación aeronaval. ¿Es así?

Lo que la Armada quiere aplicar es el plan Dédalo, que significa llevar todos los aviones y la vigilancia marítima que están en la base de Punta Indio a la base Espora (en Bahía Blanca). Lo cual es totalmente inviable. Esto claramente no hay forma de hacerlo, porque los aviones necesitan de la asistencia mecánica. Y los que pueden trabajar en estos aviones son los técnicos aeronáuticos, que están homologados para esos aviones específicos, están en Verónica, no están en Espora.

El día 20 (de agosto) se presentó acá en la Base de Punta Indio el jefe de la Aviación naval (n. de r.: el Comandante de la Aviación Naval (COAN), Contraalmirante Román Enrique Olivero) y nos comunicó a todos los civiles que la Armada iba a implementar el Plan Dédalo que -entre otras cosas- significaba que trasladaban la escuela de pilotos y la escuadrilla de vigilancia marítima, que son todos los aviones que tenemos en Punta Indio a Espora. Y que la Base de Punta Indio quedaba como una estación aeronaval, con lo cual, al sacar los aviones automáticamente nos quitan el trabajo. Hay 185 familias de trabajadores civiles, más 300 militares, la oferta que nos hicieron fue que nos vayamos de pase a Espora con los aviones.

Ads

Nosotros somos habitantes permanentes de Verónica y claramente no nos vamos a ir porque no tenemos ningún beneficio para irnos, no nos conviene, no podemos, vivimos acá, tenemos la casa, somos personas grandes, por eso nos vamos a quedar en Verónica.

Maps

Aparte de nuestra situación laboral, que quedamos claramente muy complicados, hay que agregar que en el pueblo de Verónica y el distrito de Punta Indio, la mayor fuente de trabajo es la base, con lo cual también queda en un estado extremo, prácticamente que se hace insostenible porque son alrededor de 500 sueldos que se les quitaría a un pueblo tan chico y no hay forma de que se pueda sostener. Se caen los cupos escolares, se caen los negocios, se cae toda la economía del pueblo.

Por eso todo el pueblo de Verónica está tan preocupado y está en pie de lucha defendiendo la Base de Punta Indio.

—Ahora la duda que me surge es si a ustedes les dicen que se rebaja la base a estación y también les ofrecen ir hasta Espora o mudarse allá, entonces eso significa que el plan es el cierre o, ¿cuál es el plan?

Para nosotros es un cierre programático. Primero que nosotros los civiles reparamos aviones, es básicamente lo que se hace en la Base Naval Punta Indio donde funciona la escuela de aviación naval históricamente. Después están los compañeros que hacen el mantenimiento de la base, el gabinete fotográfico, la propia escuela. Pero todo depende de los aviones. Si no tenemos aviones para reparar todo lo demás no tiene sentido, por eso la preocupación nuestra.

Si bien nos dicen que el taller va a quedar acá y que los aviones vendrían a Punta Indio para hacer sus recorridas, nosotros como ya nos han mentido tantas veces -sinceramente- es poco lo que les creemos. Sabemos que con el gobierno de Milei, quien se declaró enemigo de los trabajadores del Estado y ya lleva 85.000 despedidos y creó el Ministerio de Desregulación y lo puso nada más y nada menos que a (Federico) Sturzenegger a comandar la picadora de carne de trabajadores del Estado, claramente a partir del año que viene entramos en una situación delicada y donde empiezan a correr peligro nuestros puestos de trabajo.

A esto, agregale que todo lo que tiene de loco el Plan Dédalo, es que al no irse los trabajadores civiles a Espora no hay quien recorra los aviones allá, porque los técnicos aeronáuticos tenemos normas técnicas y estamos todos homologados para trabajar en los aviones, para certificar la firma. No cualquiera puede tocar cualquier avión, cada avión tiene sus técnicos que son los que firman y los que se hacen responsables.

En el caso de esos aviones que se van a Espora los técnicos están en Punta Indio, a 700 kilómetros. Por lo tanto, en Espora no pueden hacer el mantenimiento aeronáutico, así que la realidad que no tiene ningún sentido lo que quieren hacer con esos aviones, solamente que le van a hacer perder plata al Estado con un intento de un plan que fracasó desde el minuto cero porque es inviable por donde lo mires.

—Una vez tomado conocimiento de esto, la ciudad y la dirigencia de la ciudad de Punta Indio, de Verónica también se unieron, dejando al lado las diferencias porque esto afecta a todos. ¿Cómo lo observaste vos?

—Sí, se armó una multisectorial con todas las fuerzas políticas, las instituciones intermedias, nosotros los sindicatos, los trabajadores civiles. Y con la parte nuestra, que es ATE, hicimos dos movilizaciones a Buenos Aires, la primera el día 27 y después volvimos a ir el jueves de la semana pasada que fuimos al Edificio Libertad. Porque el Ministerio de Defensa dice que el responsable es la Armada y la Armada en manos de su jefe, que es (el Almirante Juan Carlos) Romay, dijo ‘sí, es un plan que lo diseñamos nosotros y es toda idea nuestra’. Así que el reclamo nuestro es directamente a la Armada.

También acá en Verónica hicimos un plenario de trabajadores del Estado en defensa de la base, con un abrazo muy bueno que estuvo, que fuimos hasta la base en caravana también a abrazar a los trabajadores. Después se hizo un corte de ruta y acá en Verónica permanentemente se están haciendo actividades con la participación activa del pueblo que está junto a nosotros junto a los trabajadores defendiendo la base.

Corte en la Ruta 36 para visibilizar el reclamo y entregar folletos a quienes transitaban por allí.

—Todo esto tendría un impacto en la comunidad, no solo el tema de los chicos en la escuela, sino también el impacto económico en la ciudad que es muy dependiente de la base, ¿es así?

Son 600 millones de pesos mensuales y alrededor de 120 millones de pesos anuales en concepto de gastos de funcionamiento que tiene la base, que eso queda todo en Verónica. Vos imagínate sacarle esa plata a Verónica, a un pueblo de 8.500 habitantes, que deje de circular esa plata lo complicado que sería para el pueblo.

—¿Cómo analizás que se esté desarmando una base en un lugar ubicado cerca de la costa del Río de la Plata, en términos estratégicos, militares y políticos?

Lo primero que analizamos nosotros es que producto de la lucha que hemos hecho tuvo que salir el Ministro de Defensa (Carlos Presti) a instancias de la Armada a decir que la base no se cerraba. Que si bien los aviones hasta acá se los llevaban pero que la base, nos quedáramos tranquilos, no se cerraba. Eso lo tuvo que salir a decir el Ministro de Defensa a horas de la movilización que hicimos nosotros. Eso es lo primero que hay que poner en valor.

Lo otro es que hoy se está hablando públicamente de la corrupción de algunos sectores de la Armada y nosotros acá no nos atrevemos a decir que sea un hecho de corrupción pero sí que sea un hecho de mala praxis de la Armada con el Plan Dédalo. Habría que profundizar un poco más porque, la verdad, que no hay uno solo de los actores que están involucrados en esto que vean el saldo positivo de ese traslado, que no tiene ningún sentido, de unos aviones que no pueden volar allá, que no se pueden recorrer allá.

Es un mero capricho o simplemente es la decisión que tiene este gobierno de destruir todo lo que es la soberanía nacional y así entregar todos nuestros recursos naturales, el mar, todo lo que está entregando. Justamente donde ellos mismos ponen en debate la soberanía, la defensa de Malvinas, en el mismo acto están cerrando, prácticamente descuartizando, una base que está estratégicamente ubicada en la boca del río más importante de la Argentina por donde ingresan todas las riquezas, todos los barcos para abastecer a varios países y toda la vía troncal de Paraná. Eso responde nada más y nada menos que a la entrega sistemática que está teniendo este gobierno de la soberanía nacional.

—Cuáles son los pasos a seguir ahora, no sé si se van a dar marcha atrás o no, para que no suceda ¿Qué tienen en mente o qué están haciendo?

Estamos en estado de asamblea permanente charlando con los trabajadores. Ahora también, que no es nuevo, pero en estos días en la OSFA/IOSFA. También ya salió publicada la nueva estructura de la IOSFA con lo cual están devolviéndole a las FF. AA. todos los hoteles que tenían que habían pasado en su momento a la IOSFA.

En ese mismo paquete todos los trabajadores de los hoteles no van a pasar a las fuerzas armadas por lo tanto estamos hablando de cerca de 600 despedidos más en el Estado Nacional en todo el país. Muchos de ellos en la provincia de Buenos Aires.

Con lo cual no descartemos que haya alguna movilización por la IOSFA/OSFA. En esa movilización seguramente también participaremos con la cuestión de la Base de Punta Indio y ver si podemos abrazar todas las peleas, todas las luchas y bueno e ir a Buenos Aires movilizados por los dos temas.

Apoyo de Kicillof al reclamo en encuentro sobre Energía Nuclear

El último viernes se llevó a cabo el segundo encuentro sobre Energía Nuclear y Soberanía Energética, organizado por la Provincia de Buenos Aires en la Casa de Gobierno de La Plata, encabezado por el gobernador Axel Kicillof. La delegación de ATE estuvo convocada por el secretario general de la CTA Buenos Aires y secretario gremial de ATE Nacional, Oscar De Isasi. También participaron Claudio Arévalo, secretario general de ATE Provincia; y Roblin.

-Roblin, tras la reunión con Kicillof en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿qué se pudo conversar ahí sobre la base?

La reunión fue con todo el sector nuclear donde se concentra toda la representación del país, donde se está poniendo en limpio el desguace que están haciendo de todo el sector nuclear, de todas las centrales nucleares, el desmantelamiento de Atucha, del Carem, del sistema de agua pesada.

Se está haciendo eso a fin de ver cómo se puede frenar el avance del gobierno, ahora específicamente con lo que es el proceso de privatización de las centrales nucleares que, además de privatizar los reactores que necesitamos para obtener nuestra soberanía energética, se están queriendo rifar a un precio irrisorio.

Son medidas que tienen que ver con preservar la soberanía nuestra, lo que nosotros tenemos y en contra del desguace que está haciendo Milei, en este caso es la soberanía energética en un país donde tiene, y en una provincia, donde tiene mucho desarrollo nuclear.

En ese contexto, al final de la reunión pudimos tener una charla con el gobernador, que ya estaba enterado de lo de Punta Indio, así que le entregamos una carpeta y nos transmitió el saludo para todos los trabajadores, para toda la gente de Verónica y bueno que que sigamos peleándola que que tenemos el apoyo de él claramente.

Breve historia de la base

Fundación : El 25 de febrero de 1925, la Escuela de Aerostación Naval, instalada en Fuerte Barragán, fue trasladada a Punta Indio. Allí, junto a la ciudad de Verónica, se erigió la Base Aeronaval Punta Indio (BAPI). Las actividades aéreas se oficializaron unos años más tarde, el 2 de mayo de 1927, fecha en que la Armada celebra su aniversario.

: El 25 de febrero de 1925, la Escuela de Aerostación Naval, instalada en Fuerte Barragán, fue trasladada a Punta Indio. Allí, junto a la ciudad de Verónica, se erigió la Base Aeronaval Punta Indio (BAPI). Las actividades aéreas se oficializaron unos años más tarde, el 2 de mayo de 1927, fecha en que la Armada celebra su aniversario. Uso político - internas militares: El 28 de septiembre de 1951 participó de un levantamiento frustrado contra el gobierno de Juan Domingo Perón. También fue protagonista del bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, cuando aeronaves vinculadas a Punta Indio participaron del ataque. Más adelante, durante la guerra interna de facciones militares entre Azules y Colorados, hubo un alzamiento naval el 2 de abril de 1963.