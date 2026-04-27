El cierre de la sala de periodistas en la Casa Rosada generó repercusiones en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, el periodista de Tres Arroyos, Eugenio Verkuyl, aportó su mirada sobre el momento que atraviesa el vínculo entre el Gobierno nacional y la prensa.

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En diálogo con el medio local LU 24, el tresarroyense señaló que la decisión oficial representa un cambio de escala en la relación con los medios. “Todos los gobiernos tienen enfrentamientos con la prensa, pero este es un paso más. Primero con la suspensión de las acreditaciones y luego con el cierre de la sala. Esto es gravísimo porque no permite el acceso a la información del gobierno nacional”, afirmó.

La medida se da en un contexto de fuertes cuestionamientos del presidente Javier Milei hacia periodistas y medios como La Nación y Todo Noticias, lo que profundiza la tensión con el sector.

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Verkuyl remarcó el rol del periodismo en la difusión de temas sensibles. “Por ejemplo, en el caso Libra, si no hubiera intervención de los periodistas eso nunca se hubiera sabido”, explicó. Y planteó una pregunta que, según indicó, atraviesa el debate actual: “Lo importante hoy es preguntarse de qué no quieren que se hable”.

En su análisis, también hizo foco en el comportamiento de los grandes medios y el contexto político. “Es habitual que los medios que concentran mayor audiencia reaccionen cuando un gobierno empieza a perder poder político. Eso no implica necesariamente un cambio de rumbo, algo que hoy no parece probable”, sostuvo.

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Además, cuestionó iniciativas recientes del oficialismo. “La semana pasada se presentó un nuevo proyecto con un título muy desafortunado sobre discapacidad. No hay títulos propositivos en este gobierno”, señaló.

Otro de los puntos que mencionó fue la autorización del Ejecutivo para la presencia de embarcaciones estadounidenses en el Mar Argentino. “Es parte de un relato que avanza de espaldas al Congreso y que entra en tensión con las instituciones y la democracia”, advirtió.

Por último, el periodista bonaerense se refirió al rol de la oposición y a la respuesta social. “Hay una sociedad que muchas veces escucha lo que quiere escuchar. No siempre hay receptividad frente a los mensajes críticos. También se reclama más de la oposición, que todavía no logra construir una respuesta que llegue con fuerza”, concluyó.

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La voz de Verkuyl se suma así a otras miradas del interior bonaerense que ponen el foco en un tema central: el acceso a la información y el lugar del periodismo en el escenario político actual.