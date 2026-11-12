La resolución del Ministerio de Trabajo bonaerense se conoció durante una audiencia realizada este jueves a la mañana y permitió abrir una instancia de negociación entre la empresa y los trabajadores, tras el anuncio del cierre de la Papelera del Sur, en Tornquist. Luego de conocerse la medida, los empleados manifestaron que se presentarán a trabajar.

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El anuncio del cierre llevó primero a una conmoción por los puestos de trabajo perdidos en una ciudad chica y la incertidumbre sobre el futuro de la planta.

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La conciliación establece que tanto la firma como los representantes sindicales deberán retrotraer las medidas vinculadas con el conflicto y abstenerse de adoptar nuevas acciones mientras dure el procedimiento. Además, ambas partes tendrán que participar de las audiencias que convoque el Ministerio para intentar alcanzar un entendimiento.

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El procedimiento tiene un plazo máximo de 15 días y puede prorrogarse por otros cinco si la autoridad considera que existe la posibilidad de lograr un entendimiento.

En ese marco, la autoridad laboral cuenta con la facultad de disponer que las condiciones laborales regresen al estado previo al inicio de la disputa, una posibilidad que podría alcanzar a los despidos y las suspensiones. De todos modos, la intervención oficial no implica que el cierre de la fábrica haya quedado definitivamente sin efecto.

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