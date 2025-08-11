Cinco personas, entre ellas dos policías, fueron detenidas acusadas de portación ilegal de armas y cocaína, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso.

El operativo por parte del personal del Comando de Patrullas tuvo lugar en la madrugada del domingo 10 de agosto en la calle 128 entre 33 y 34, en el barrio El Carmen, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un grupo de personas confrontando en la vía pública.

Al llegar, los efectivos escucharon detonaciones provenientes del interior de una camioneta Ford Ecosport negra, la cual fue interceptada de inmediato, detallaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

Entre los aprehendidos se encuentran una mujer, de 36 años; una sargento, de 39 en actividad en la UPPL de Florencio Varela; dos hombres, de 28 y 20 años; y un ex sargento desafectado de la misma fuerza.

Durante la requisa, entre las pertenencias de la policía en actividad se halló una pistola Bersa Thunder Compac Pro calibre 9 mm, con cargador y 13 municiones. Además, debajo del asiento del acompañante se encontró un arma Colt calibre 11.25 con cargador vacío.

Asimismo, entre las prendas de uno de los acusados se halló y se secuestró un envoltorio con 4,7 gramos de cocaína, junto a cinco teléfonos celulares.

La Fiscalía 17 de La Plata en turno avaló el operativo, dispuso la aprehensión de los involucrados y ordenó la inmediata desafectación de los dos efectivos policiales implicados.

