Tras la polémica surgida en los últimos días sobre un presunto abandono de los animales del Aquarium, el exparque que está en proceso de cierre, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación participó a través de la Brigada de Control Ambiental (BCA) del operativo de traslado de los ejemplares de un pelo (Otaria flavescens) hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Durante la intervención, la comisión de la BCA también verificó el estado de conservación de otros ejemplares de fauna silvestre alojados en el acuario. Entre ellos se encuentran diez delfines nariz de botella (Tursiops truncatus).

Tras la evaluación, los especialistas confirmaron que los animales se encuentran en buen estado de conservación, teniendo en cuenta parámetros de salud y bienestar animal.

Desde la subsecretaría informaron que los ejemplares cuentan con los permisos correspondientes para su traslado, incluyendo la autorización de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), además de otras habilitaciones necesarias para su evacuación fuera del país.

En cuanto a los cinco lobos marinos trasladados, dos provenían originalmente de España. Mientras que tres habían nacido en el acuario marplatense, como parte de un programa de reproducción desarrollado en la institución.

Tras 32 años, cierra Aquarium Mar del Plata, según habían anunciado el año pasado, de forma definitiva, por no haber logrado un acuerdo con los propietarios del terreno para renovar el contrato de alquiler.

"Con profundo pesar anunciamos el cierre definitivo de Aquarium Mar del Plata, un pilar del turismo y la recreación en nuestra ciudad desde su inauguración en 1993”, expresó la firma en su momento. Según remarcaron, en estos años, el lugar desempeñó «un rol fundamental en la educación, investigación y rehabilitación de la fauna marina» y operó en el mismo predio bajo un contrato de alquiler de largo plazo, que llegó a su fin en 2022.

El parque, ubicado junto al Faro de Punta Mogotes, opera en el mismo lugar desde su inauguración, bajo un contrato de arrendamiento de 30 años que venció en 2022. Frente a este escenario, de imposibilidad de acordar, Aquarium Mar del Plata se vio obligado a “cerrar de manera definitiva a partir del 31 de marzo».