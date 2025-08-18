Autoridades del ex Aquarium de Mar del Plata rechazaron la denuncia del intendente Guillermo Montenegro por abandono de animales y afirmaron que los ejemplares que quedan en el predio están “controlados y cuidados” por un equipo de profesionales, mientras se avanza en su traslado.

En un comunicado difundido tras la viralización de imágenes en redes que mostraban delfines y lobos marinos en los estanques del complejo (cerrado al público en febrero) la dirección del Aquarium aseguró que todavía hay personal dedicado exclusivamente al bienestar de los animales. Según la entidad, actualmente trabajan 24 empleados en el predio.

Preocupación por los delfines del ex Aquarium. La municipalidad presentó una denuncia. @dronmardelplata pic.twitter.com/q46kzkZ1V6 — Marcelo Pasetti (@marcelopasetti) August 17, 2025

Además, especificaron que el agua “se calefacciona constantemente a 20 °C” y se realizan controles químicos y bacteriológicos permanentes. Explicaron que los cuidadores suministran diariamente alrededor de 160 kilogramos de alimento según las dietas de cada especie.

La denuncia del municipio llegó luego de que las imágenes se difundieran en redes y organizaciones y vecinos alertaran sobre el estado de los ejemplares. El intendente Guillermo Montenegro presentó una denuncia penal y requirió una inspección ocular a fin de que Zoonosis y las áreas correspondientes constataran la situación. Fuentes municipales confirmaron además que, a raíz de la situación, personal de la Secretaría de Ambiente de la Nación y dependencias locales realizaron inspecciones en el lugar.

Organizaciones de protección animal y vecinos cuestionaron las imágenes difundidas y pidieron respuestas rápidas sobre el destino y las condiciones de vida de los animales. En ese marco, la actuación judicial y las inspecciones sanitarias serán determinantes para definir responsabilidades y acelerar los traslados.

