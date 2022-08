Una abuela y su nieto sufrieron un violento robo piraña mientras bajaban de su auto en Villa Domínico, en el partido bonaerense de Avellaneda. El episodio, protagonizado por cinco menores de edad, ocurrió a plena luz del día y fue captado por las cámaras de seguridad de la zona.

"Venía de buscar a mi nieto de la escuela. Iba a dejar el auto en la puerta y me puse a bajar las mochilas. De repente, me doy vuelta y tenía uno atrás que se me abalanzó”, relató la víctima del brutal asalto, llamada Graciela, en declaraciones bridadas al canal televisivo A24.

Avellaneda: brutal robo piraña del auto a una madre frente a su hijo



De acuerdo a lo que contó la mujer, los delincuentes "querían las llaves del auto". "No sé en qué momento se las di. Me arrancaron la cartera, me duele el abrazo. Se lo llevaron en dos minutos (al vehículo). Yo no lo podía creer. Hace un mes me robaron el otro auto dos chicos en moto", lamentó.

De acuerdo a las primeras informaciones de la Policía Bonaernese, se supo que los delincuentes eran todos menores, de entre 13 y 18 años. "Mi nieto me dijo ‘abuela, uno era como yo’", contó la víctima en relación e la edad de los asaltantes, que fueron finalmente detenidos.