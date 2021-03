Lucía Aylen Costa Osores, de 18 años, había salido la noche del 9 de noviembre con un grupo de amigos a comer a Zar Burguers en San Miguel. En un momento, de acuerdo a lo que relataron testigos y según puede verse en un video, una mesera se acercó a la mesa con un bidón de cinco litros de combustible para mantener encendida la llama de una especie de brasero que funcionaba como centro de mesa decorativo con fuego.

Sin embargo, cuando la empleada intentó acercar el bidón para reponer el alcohol, se produjo una explosión que cubrió a Lucía y todos sus amigos en llamas. Lucy se quemó el 40% del cuerpo en el local que estaba abierto a pesar de la ilegalidad de su apertura. Desde ese día Lorena Osores, madre de la jóven, comenzó a vivir un verdadero calvario luchando contra las maniobras de los empresarios y el poder local.

En diálogo con el medio local El Primero Noticias, Lorena Osores, la madre de la chica fallecida sostuvo: "Sigo pidiendo justicia porque esto se podría haber evitado. Lucía quedó tirada en el suelo prendiéndose fuego y los dueños del bar no hicieron nada". "Salió uno de la cocina y le tiró un matafuego en vez de tirarle agua. Hay imágenes muy dolorosas porque se puede observar como Lucía sufrió", indicó la mujer.

"Si vas a la fiscalía y ves los expedientes tiene más derecho el dueño del bar que mi hija que la prendieron fuego y nadie hizo nada. Lo único que se ve en el expediente es como quieren zafar de todas las situaciones. Este tipo es amigo de no se quién y le habilitaron a que tenga 80 personas y ponga esos centros de mesa con fuego pese a que estamos en pandemia", comentó Osores, quien apuntó contra el propietario.

"Lo que no entiendo de la Justicia es como ellos se pueden defender así y Lucía queda desamparada. Y por eso tengo que salir a pedir Justicia", agregó Lorena, quien por último cargó contra el Intendente Jaime Méndez, de Juntos por el Cambio. Vale recordar que luego del trágico episodio, desde la Municipalidad se tomaron un tiempo para hablar y cuando lo hicieron fue directamente para desligarse de responsabilidades.

"A la semana que pasó el hecho fuimos hablar con el Intendente y él se puso a disposición. Él prometió por su hijo que iba a poner todos los papeles a disposición de la Justicia. Por eso yo le tomo la palabra, cuando no sea cierto lo que me prometió ahí si vamos a ver que pasa. Ahora estoy yendo ala fiscalía y en los papeles no figura nada porque el lugar tenía un solo matafuego vencido y eso lo habilitó la Municipalidad", expresó.

En ese aspecto, la mujer señaló: "En los papeles deberían figurar los nombres de los inspectores que habilitaron ese local y la Municipalidad debería poner a disposición todas las pruebas que tiene. Él es el Intendente y tiene que hacerse cargo de la situación, pase lo que pase. Y ahí estamos esperando y es por eso que sigo saliendo. Porque los comerciantes arreglan con la Municipalidad y abren en las condiciones que quieren".

"Hasta que no consiga Justicia mi dolor no va a terminar. Yo estoy bajo tratamiento psicológico, me están apoyando las Madres del Dolor. De un día para el otro me cambió la vida y es terrible la impunidad que hay acá en San Miguel", agregó la madre de Lucía en declaraciones a FM Más 90.1. "Esto es como un Cromañón chiquito y yo me siento muy identificada con esas madres que perdieron a sus hijos", concluyó.