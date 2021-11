"Una vez me sarpé porque me incomunicó con mis hijas. Me apagó los teléfonos. Yo me desesperé, mi hija se graduaba, no aparecía, me mintió, me dice ‘están durmiendo, no estaba en la casa’. Yo me fui a la puerta del barrio a buscar a mi hija. Entonces, yo me saqué y lo amenacé: ‘Te voy a clavar un cuchillo en la garganta’. En realidad, fue un estado de ira que le pasaría a cualquier madre que está incomunicada", contó Cinthia Fernández en la TV.

Tras una suerte de llamado de atención, se justificó: "Chicos... él me pegó y yo nunca le levanté la mano. Si una persona se siente amenazada judicialmente como él expresó, no me seguiría amenazando".

Fernández viene teniendo inconvenientes de larga data con su ex marido, y basó parte de su campaña política en ello, principalmente en las cuestiones de manutención. No obstante, su performance en las PASO no fue destacada, ya que no superó el piso del 1,5% y quedó fuera de carrera.