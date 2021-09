Cinthia Fernández no superó la barrera de las PASO y al escuchar el análisis de Jonathan Viale y Eduardo Feinmann en el que comparaban que la votó "más de una cancha de River" apuntó: "NO LE FUE NADA MAL A LA HUECA EN CULO ! El msj es más profundo. Es el voto de las mujeres que necesitan una cuota alimentaria q no llega y un castigo duro para los incumplidores. Son los derechos de los niños! Que los que ganen ojalá se ocupen".

NO LE FUE NADA MAL A LA HUECA EN CULO ! El msj es más profundo. Es el voto de las mujeres que necesitan una cuota alimentaria q no llega y un castigo duro para los incumplidores. Son los derechos de los niños! Que los que ganen ojalá se ocupen pic.twitter.com/9DNC9ESGh3 — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) September 13, 2021

Apenas se conocieron los resultados, la referente de UNITE denunció fraude una vez más. "¿Y sabés con qué me quedo con la espina? Que pensar que esas boletas que se chorearon, porque, oh, casualidad, en La Matanza fue nula mi votación"

Así que nada, me quedo con la espina porque me faltó muy poquito, quizás con eso hubiera pasado, pero bueno... la corrupción en las elecciones en este país que, obviamente, a los partidos más chicos los perjudica. Quizás hubiera sido la diferencia que me hacía pasar", finalizó.

Tremendos CHORROS TREMENDOS DELINCUENTES COMO ROBAN BOLETAS! Estas escuelas están robando y pidiendo 18 palos para que aparezcan mis boletas. Ni las mías ni las de Santilli están . Conozcan las escuelas donde hacen tongo estos chorros https://t.co/YaE6JGUrd0 — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) September 12, 2021

En la jornada del día lunes, retwitteó polémicos mensajes que apuntaban contra otros candidatos como un usuario que defendía: "La toman en joda a Cinthia pero le ganó a la zurda Manuela Castañeira!"