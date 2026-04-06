La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas medidas de prueba, entre ellas la citación como testigo del exfutbolista Hugo Morales, en el marco de una causa que busca esclarecer el origen de bienes y gastos del funcionario.

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La decisión fue tomada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien convocó a Morales a declarar este martes vía Zoom. Su testimonio está vinculado a un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, propiedad que fue adquirida por Adorni el 18 de noviembre de 2025 por 230.000 dólares a dos jubiladas.

El dato clave es que Morales había sido el dueño anterior del inmueble, que vendió en abril de ese mismo año por 200.000 dólares a las mismas mujeres que meses después concretaron la operación con el actual funcionario nacional. Se trata de un departamento de casi 200 metros cuadrados ubicado sobre la calle Miró al 500.

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En paralelo, para este miércoles fue citada como testigo la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la operación de compraventa.

La fiscalía también profundizó la investigación patrimonial y solicitó un “historial completo de dominio” de todos los inmuebles vinculados a Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. El requerimiento incluye información sobre titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y antecedentes registrales.

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Además, se pidieron datos a consorcios para determinar cómo se abonan las expensas, desde qué cuentas se realizan los pagos y si hubo obras o mejoras en las propiedades. Entre los bienes bajo análisis figuran el departamento en Caballito y una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según la denuncia, estas adquisiciones se habrían realizado sin desprenderse de otros inmuebles previos.

En cuanto a los viajes al exterior, el fiscal envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir con precisión los desplazamientos del funcionario. También requirió a compañías aéreas información detallada sobre reservas, tickets, rutas, escalas, equipaje y medios de pago, con el objetivo de determinar quién financió esos traslados.

Uno de los puntos bajo la lupa es un viaje a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, que habría sido pagado por el periodista y contratista de la TV Pública Marcelo Grandío, titular de la productora Imhouse. Según declararon responsables de la empresa, el vuelo habría sido una “invitación”.

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La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien señaló presuntas inconsistencias entre las declaraciones juradas patrimoniales del funcionario, incluyendo la supuesta omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos.

Adorni, que ya designó como defensor al abogado penalista Matías Ledesma, enfrenta además otra causa vinculada a ese mismo vuelo privado, en la que se investiga si existieron vínculos irregulares entre su rol en el Estado y contrataciones públicas.

Ambas investigaciones están a cargo del juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Pollicita, y continúan en etapa de recolección de pruebas, con nuevas medidas que buscan esclarecer la evolución patrimonial y los movimientos del funcionario.