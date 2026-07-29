Este martes se llevó a cabo el acto central por el 88 aniversario de Gendarmería, que estuvo presidido por la Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva. Además, dijeron presente el Jefe de Gendarmería Nacional Argentina, Comandante General Claudio Miguel Brilloni, el Subjefe de Gendarmería Nacional Argentina, Comandante General Aníbal Ariel Bronzetti y el Estado Mayor de la Institución.

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Durante la ceremonia, Brilloni, pronunció unas palabras alusivas en conmemoración de los 88° aniversario de la Fuerza: “Esta fecha nos convoca para reafirmar el compromiso que tenemos para con la patria y con la Nación, para seguir trabajando con denodado esfuerzo, dedicación, profesionalismo y honestidad. Esas características que representaron en su momento aquellos gendarmes que iniciaron el camino glorioso de la Gendarmería Nacional Argentina aquel 28 de julio de 1938”.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que Gendarmería es “una Fuerza que, desde hace 88 años, protege a los argentinos con profesionalismo, disciplina y una vocación de servicio que no conoce límites”.

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