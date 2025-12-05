El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), confirmó un operativo de más de 650 policías para el clásico que Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes disputarán este lunes 8 de diciembre a las 17.00 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El partido se jugará con aforo completo, sin venta de entradas generales, y con estrictos controles de ingreso.

Ads

La medida llega en un contexto tenso: el plantel de Gimnasia realizó este jueves un paro por falta de pago, a días de la semifinal del Clausura, lo que profundizó la crisis institucional del club.

Un operativo “blindado” en el Bosque

APreViDe informó que el operativo incluirá 650 efectivos de la Policía bonaerense, 65 agentes de seguridad privada, 135 trabajadores de Utedyc, cuatro ambulancias de alta complejidad, bomberos y monitoreo por cámaras dentro y fuera del estadio.

Las puertas abrirán a las 13.00 y los accesos habilitados serán los ingresos 5, 14, 21, 22 y 23. La prensa entrará por la 23 bis.

Ads

La Provincia pidió a los hinchas llegar temprano, ya que habrá controles de DNI, carnet y derecho de admisión con validación digital. Una vez colmado el aforo, se cerrará el acceso para evitar exceder la capacidad habilitada.

Desde temprano estarán montados los cortes policiales y el operativo se reforzará en los ingresos a la ciudad, zonas de concentración de hinchas, el centro platense y puntos clave como Avenida 7 y 50 y el Bosque.

Ads

Paro en Gimnasia: cuatro meses sin cobrar

En la antesala del clásico, el plantel de Gimnasia sorprendió este jueves al no presentarse a entrenar por falta de pago, según un comunicado difundido por los propios jugadores. Denunciaron que a varios futbolistas se les deben hasta cuatro meses de sueldo, situación que “impacta directamente en sus familias y en el normal desarrollo de la actividad profesional”.

El conflicto estalló apenas días después de la asunción de Carlos Anacleto, nuevo presidente del Lobo, quien ganó las elecciones el sábado pasado. El dirigente explicó que aún no contaban “ni con las claves de home banking para pagar”, pero prometió resolver los pagos “este viernes”.

No es la primera vez en el año que el plantel toma medidas de fuerza. En noviembre ya había realizado dos paros cuando el equipo se jugaba la clasificación a los playoffs.

Ads

Puede interesarte

Estudiantes pierde a Carrillo, figura clave

En la otra vereda, Estudiantes tendrá una baja sensible: Guido Carrillo, emblema del Pincha, no podrá jugar. La AFA rechazó el pedido del club para reducir la sanción por la expulsión ante Tigre y el delantero debe cumplir su cuarta fecha de suspensión.

Carrillo registra 11 clásicos contra Gimnasia, con 5 victorias, 5 empates, 1 derrota, 4 goles y 2 asistencias, por lo que su ausencia modifica el esquema de Eduardo Domínguez.

Un clásico que llega caliente

Entre el conflicto salarial en Gimnasia, la baja de una figura clave en Estudiantes y un operativo de seguridad de máxima tensión en La Plata, el clásico del lunes se perfila como uno de los más cargados de los últimos años.

La Provincia busca garantizar un marco seguro en un partido que tendrá el Bosque colmado y que define el pase a la final del Clausura en Santiago del Estero.