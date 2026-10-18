El clásico de Avellaneda disputado en el Cilindro dejó un saldo de 1-1 que no conformó a ninguna de las partes, aunque el impacto fue mayor para el conjunto local. En el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, Racing buscaba desesperadamente una victoria que le permitiera revertir su delicada situación.

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Sin embargo, el equipo no logró sostener la ventaja inicial y terminó envuelto en un clima de hostilidad, con silbidos y reproches que bajaron desde las tribunas hacia el campo de juego, tanto para los jugadores como la dirigencia que encabeza Diego Milito.

Durante la primera etapa, el desarrollo del juego parecía sonreírle a la Academia. El mediocampista Matías Zaracho logró romper el cero en el marcador, desatando el festejo de los simpatizantes locales que soñaban con un triunfo reparador. Ese gol inicial alimentó la ilusión de los hinchas, quienes esperaban que el equipo pudiera capitalizar la ventaja para escalar posiciones en la tabla, donde actualmente se ubica en la zona baja de su grupo, ocupando el antepenúltimo lugar.

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PENAL PARA INDEPENDIENTE POR FALTA DE ESCUDERO El defensor de Racing bajó a Meza dentro del área y Tello sancionó penal. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/fL8zMBTxaa — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 18, 2026

No obstante, la dinámica del encuentro cambió drásticamente en el complemento. Independiente, que supo mantenerse ordenado, encontró el camino hacia la igualdad a través de una falta que derivó en un penal. Maxi Meza asumió la responsabilidad de ejecutar la pena máxima y, con precisión, estableció el 1-1 definitivo.

Este tanto no solo equilibró las acciones en el marcador, sino que también golpeó anímicamente a un Racing que, a partir de ese momento, perdió la brújula y no encontró respuestas futbolísticas.

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EL ENOJO DE LOS HINCHAS DE RACING CON MILITO Luego del empate ante Independiente, la gente de la Academia expresó su molestia contra el presidente. #LPFxTNTSports https://t.co/gm5M6Iub32 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 18, 2026

El pitazo final del árbitro marcó el inicio de una jornada de furia en el estadio. La falta de resultados positivos y el rendimiento mostrado en el campo de juego colmaron la paciencia de los hinchas, quienes despidieron al plantel con una fuerte reprobación. Los cánticos y silbidos no solo se dirigieron a los futbolistas, sino que también alcanzaron a la dirigencia, evidenciando una crisis de confianza institucional.