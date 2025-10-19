El León de La Plata busca volver a la senda del triunfo luego de tres empates consecutivos frente a Newell’s, Barracas Central y Belgrano, tras la eliminación ante Flamengo en Copa Libertadores. Dirigido por Eduardo Domínguez, Estudiantes marcha tercero en la Zona A del Torneo Clausura y tiene la posibilidad de finalizar la fecha como líder.

El equipo se ilusiona con sumar de a tres frente a su clásico rival para acercarse nuevamente a la cima y recuperar confianza. Tras la eliminación en los penales frente a Flamengo, el Pincha aún no consigue victorias y busca cortar la racha que lo mantiene fuera de las plazas de competencia internacional.

Por su parte, Gimnasia atraviesa un momento delicado en la tabla y pelea por alejarse de la zona de descenso. Tras la derrota ante Talleres, el club decidió prescindir de Alejandro Orfila y designó a Fernando Zaniratto como entrenador interino, con la misión de dar un volantazo rápido y recuperar al equipo en lo futbolístico.

El Tripero acumula solo dos victorias en sus nueve últimos partidos y necesita imperiosamente los tres puntos en un clásico que históricamente genera emociones intensas en La Plata.

El tremendo banderazo previo del Lobo

A pesar de la crisis, los hinchas de Gimnasia demostraron su pasión en la previa del clásico. Este sábado, cientos de simpatizantes se reunieron en Estancia Chica, el búnker donde entrena el equipo, para alentar a los futbolistas con trapos, bengalas de humo y cánticos.

El banderazo fue tan impactante que jugadores y el entrenador interino compartieron imágenes del evento en sus cuentas de Instagram, mostrando la fuerza y el apoyo de la hinchada en un momento clave del Clausura. Este tipo de movilización demuestra que, más allá de la tabla, los Clásicos Platenses son torneos aparte, con emociones y adrenalina únicas.

Formaciones probables para el clásico platense

Estudiantes (probable once): Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Gimnasia (probable once): Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez o Germán Conti, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Dónde ver el clásico y datos del partido

Hora : 15.00

: 15.00 Estadio : UNO - Jorge Luis Hirschi

: UNO - Jorge Luis Hirschi TV : TNT Sports Premium

: TNT Sports Premium Árbitro : Facundo Tello

: Facundo Tello VAR: Hernán Mastrángelo

Historia y curiosidades del clásico platense

Este domingo se disputa la edición número 190 del clásico platense, un partido cargado de historia y pasión. El primer enfrentamiento ocurrió el 27 de agosto de 1916, en la era amateur, y terminó con victoria de Gimnasia por 1 a 0. Con el inicio de la era profesional en 1931, el primer cruce terminó 1 a 1 y el segundo fue triunfo tripero por 3 a 2.

A lo largo de más de un siglo, el clásico platense ha ofrecido goles memorables, polémicas y emociones intensas que siguen definiendo la identidad futbolística de La Plata. Para Estudiantes y Gimnasia, más allá de la tabla, ganar este partido es un orgullo y un símbolo de supremacía local.