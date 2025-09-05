La jornada electoral transcurrirá bajo un entorno atmosférico favorable en gran parte de la provincia. En la madrugada y primeras horas del día, se registrarán temperaturas muy bajas, entre 1 °C y 2 °C, con riesgo de heladas locales en zonas del sudoeste como Sierra de la Ventana. En cambio, el centro y norte bonaerense experimentarán mínimas más suaves, rondando los 5 °C a 7 °C.

Ads

A lo largo del día, el clima mejorará considerablemente, con máximas que llegarán a los 16 °C o 17 °C, acompañadas de un cielo mayormente despejado o parcialmente soleado y sin previsión de lluvias.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se anticipa un panorama similar: mínimas entre 8 °C y 12 °C, máximas alrededor de 15 °C y condiciones de cielo parcialmente nublado.

Ads

Consejos para la jornada electoral:

Usá ropa de abrigo liviana — un sweater o campera bastará para estar cómodo desde la mañana hasta más tarde.

— un sweater o campera bastará para estar cómodo desde la mañana hasta más tarde. Llevá elementos de protección solar como anteojos o gorra ligera, ya que aunque el día será templado, habrá períodos de sol.

Ads