El proyecto de ley de la legisladora bonaerense Lucía Lorena Klug (UxP), cuyo mandato se vence la próxima semana, busca cobrarle un “impuesto” al gas metano emitido por las vacas -en el proceso digestivo- en la provincia de Buenos Aires.

En el primer artículo de su proyecto propone: “Créase la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba) en función de mitigar la emisión de gas metano y hacer factible a largo plazo su actividad económica, sobre la base del principio de Responsabilidad Extendida del Productor para el sector ganadero. La creación de un fondo fiduciario, tal como se establece en esta ley, busca compensar el metano emitido por la ganadería con la reducción de este mismo gas se logra mediante una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos, en concordancia con el Artículo 5°, punto 13 de la Ley N° 13.592 (GIRSU)”.

En este contexto, la iniciativa generó el rechazo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Su presidente, Ignacio Kovarsky, señaló: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”.

En tanto, en la cuenta de X la entidad amplió: “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”.

Según expresó Klug en los fundamentos de su proyecto, este “surge de la imperiosa necesidad de enfrentar los desafíos del cambio climático y sus efectos, particularmente en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”.

Agregó, entre otros puntos, que “según el Inventario de GEI de la Argentina, la provincia de Buenos Aires es una de las principales emisoras, generando un cuarto del total de GEl del país, impulsado por su densidad poblacional y desarrollo productivo. Del total de emisiones provinciales, el 27% corresponde a metano (CH4), siendo las actividades ganaderas (19% de las emisiones de CH4 provinciales) y la gestión de residuos sólidos urbanos (6% de las emisiones de CH4 provinciales) dos de las fuentes más relevantes. En particular, la ganadería genera metano por fermentación entérica y manejo de estiércol, mientras que los rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto son focos importantes de emisión de este gas”.

De acuerdo con la legisladora, “son sujetos obligados de la presente ley las entidades legalmente responsables de las empresas del sector ganadero asentadas en la provincia de Buenos Aires”.

Respecto de la tasa que promueve detalló en el artículo 6: “Los sujetos obligados por la presente ley deberán abonar la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba), creada por esta misma ley. Esta tasa se aplicará y medirá en función de los kilogramos de co2e (Dióxido de Carbono Equivalente) emitidos en la producción de cada establecimiento, en función de mitigar la emisión de gas metano y hacer factible a largo plazo su actividad económica. Dicho peso de co2e será establecido en relación directa a la cantidad de cabezas de ganado que produzca la empresa y sus características productivas, conforme lo determine la reglamentación”.

Desde Carbap manifestaron su “absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico” y remarcaron que "la ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país”.

Según Carbap, “sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde Carbap defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”.

Luciano Bugallo, diputado provincial de la Coalición Cívica y productor agropecuario, también se sumó al rechazo. “Hemos llegado al límite del absurdo en la Legislatura bonaerense. Pretender imponer un nuevo ‘impuesto a los pedos de las vacas’ supera cualquier frontera de la cordura. En lugar de generar incentivos para fomentar la producción, seguimos inventando disparates para convertir a la vaca en un nuevo sujeto imponible”.

Para Bugallo, “el proyecto se derrumba solo” porque “no existe hoy un método práctico, económico ni verificable para medir individualmente las emisiones de metano de cada animal. Ni siquiera para un estudio científico serio sería posible sin tecnología de laboratorio, sensores permanentes y estructuras de medición que resultan inviables en cualquier establecimiento ganadero”.

En tanto, también se pronunció Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). “Desde CRA rechazamos el intento de imponer una tasa al metano bovino. Que una diputada impulse cobrar un impuesto por los gases que emiten las vacas no es una discusión ambiental: es otra muestra de la capacidad de daño de dirigentes que, lejos de comprender cómo se produce en la Argentina, vuelven a atacar al sector que sostiene al país. Como señaló Carbap, ‘cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción’”.

Agregó: “La ganadería argentina alimenta al mundo, genera miles de empleos y moviliza economías regionales. Inventar una tasa ambiental sobre el Metano (TAMBA) es simplemente seguir esquilmando al que produce, cargando más impuestos sobre quienes ya enfrentan una de las presiones fiscales más altas del planeta. Y, para colmo, sin aportar ninguna solución técnica seria o viable”.

La entidad remarcó: “Desde CRA necesitamos —y exigimos— dirigentes que trabajen a favor de la producción, no quienes creen ocurrencias desconectadas de la realidad del campo y de la ciencia. Si estas son las ideas que algunos proponen para ‘impulsar’ el sector, queda claro el tipo de liderazgo con el que pretenden que construyamos futuro".