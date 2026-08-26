Vecinos de distintas localidades de la zona sur del Partido de La Costa se concentraron este martes al mediodía frente a las oficinas de Clyfema, en Mar de Ajó, para reclamar por los elevados montos de las facturas de energía eléctrica.

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La protesta se produjo en un contexto de reclamos similares que se vienen registrando en distintos puntos del país y de la Costa Atlántica, donde usuarios expresan su preocupación por el impacto de las tarifas en la economía familiar.

Durante la manifestación hubo quema de neumáticos y pintadas en el frente de la cooperativa. Los vecinos reclamaron explicaciones y solicitaron que se revisen las facturas que, según señalaron, presentan montos difíciles de afrontar para numerosas familias.

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Uno de los testimonios que más llamó la atención fue el de una jubilada que aseguró cobrar alrededor de $500.000 por mes y haber recibido una factura de electricidad superior a los $750.000.

En diálogo con FM La Marea, la mujer también cuestionó los intereses aplicados en los planes de financiación y sostuvo que los consumos registrados en su boleta no se corresponderían con el uso habitual de energía de su vivienda.

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El reclamo apunta a que Clyfema revise las facturaciones cuestionadas y brinde respuestas ante los elevados montos denunciados por los usuarios.

Los manifestantes sostienen que la situación afecta a un número importante de vecinos de la zona sur del distrito y reclaman alternativas que permitan afrontar el costo del servicio eléctrico sin comprometer los ingresos de las familias.