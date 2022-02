La cocaína adulterada incautada en los allanamientos en los que se detuvieron a Joaquín "El Paisa" Aquino y a otras seis personas en el partido de San Martín y Rosario no mostró rastros de carfentanilo. Éste fue el opioide que se utilizó para cortar la cocaína envenenada que hace tres semanas provocó 24 muertes y más de 80 intoxicaciones.

Distintos analistas y abogados ya habían adelantado que "El Paisa" no iba a ser acusado por los decesos, ya que la droga adulterada no era de su propiedad. En este sentido, el narcotraficante fue procesado por tenencia de droga pero no por las muertes.

En tanto, los estupefacientes secuestrados en Rosario también dieron negativo durante el testeo para comprobar si contenían carfentanilo, según lo informado por la Justicia federal de la mencionada ciudad santafesina.