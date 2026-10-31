El piloto argentino Franco Colapinto protagoniza una nueva presentación en la Fórmula 1, en el Gran Premio de México, que se disputa en el Autódromo Hermano Rodríguez.

Ads

Durante la primera práctica libre, en la que Colapinto no estuvo presente, fue reemplazado por el italiano Gabriele Minì —de la academia de jóvenes de Alpine— quien terminó 14°. El piloto de 21 años completó 20 giros y su mejor registro fue de 1m19s210. Por su parte, Pierre Gasly marcó 1:19.210, fue 0.736 segundos más rápido y terminó en la sexta posición.

En tanto que más tarde, Colapinto terminó 16° en la segunda práctica tuvo su primer contacto con el circuito mexicano, con un mejor tiempo de 1:19.132. Su compañero de equipo terminó octavo con un registro de 1m18s407 con quien quedó separado por 725/1000 en esta referencia del día.

Ads

"No fue tan mal. Creo que hay mucho por mejorar, perdí mucho en una curva en la parte del estadio, así que tengo que ganar ahí. Fui encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista que me ayudaron, hoy a la noche va a ser importante para entender un par de cositas más", comentó Colapinto tras su actuación en la FP2.

Colapinto volverá a subirse a su A526 en la tercera práctica libre el sábado a las 14.30 con la tercera y última sesión de entrenamientos, seguida de la clasificación (18 horas) para la carrera del domingo, que se largará a las 17 horas.

Ads

F1, EN VIVO: dónde ver el GP de México por TV y ONLINE

La carrera se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports (Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow; canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV; canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro). También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, y por F1TV, la plataforma de pago de la categoría.