En el Circuito de Yas Marina se definió el campeón de la temporada, con una victoria de Max Verstappen (Red Bull) que no le alcanzó ya que Lando Norris (McLaren) llegó al podio en tercer lugar, lo que le sirve para dar al equipo “papaya” su primer campeonato desde 2008.

Ads

Por su lado, el pilarense Franco Colapinto finalizó en 20° posición, sin lograr ningún punto. Su compañero de escudería, Pierre Gasly, terminó apenas por delante en 19° lugar. Alpine terminó último en el campeonato de constructores, despidió a los motores Renault los cuales serán cambiados por los de fabricación Mercedes.

Cómo sigue la F1 2026

La Fórmula 1 y la FIA han anunciado las fechas de las pruebas de pretemporada de 2026, con tres pruebas que se realizarán antes de que comience la temporada, en lo que constituirá un fuerte cambio de reglamento.

Ads

La primera prueba será privada y tendrá lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya entre el 26 y el 30 de enero, mientras que la segunda prueba se celebrará en el Circuito Internacional de Bahréin entre el 11 y el 13 de febrero.

La temporada 2026 comenzará en Australia y se disputará del 6 al 8 de marzo.

Ads