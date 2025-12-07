Colapinto en el GP de Abu Dhabi de Fórmula 1: Terminó 20° en la última carrera
El británico Lando Norris (McLaren) se consagró campeón y cortó cuatro temporadas de dominio de Max Verstappen (Red Bull). Alpine terminó último en el campeonato y el argentino no logró sumar ningún punto.
En el Circuito de Yas Marina se definió el campeón de la temporada, con una victoria de Max Verstappen (Red Bull) que no le alcanzó ya que Lando Norris (McLaren) llegó al podio en tercer lugar, lo que le sirve para dar al equipo “papaya” su primer campeonato desde 2008.
Por su lado, el pilarense Franco Colapinto finalizó en 20° posición, sin lograr ningún punto. Su compañero de escudería, Pierre Gasly, terminó apenas por delante en 19° lugar. Alpine terminó último en el campeonato de constructores, despidió a los motores Renault los cuales serán cambiados por los de fabricación Mercedes.
Cómo sigue la F1 2026
La Fórmula 1 y la FIA han anunciado las fechas de las pruebas de pretemporada de 2026, con tres pruebas que se realizarán antes de que comience la temporada, en lo que constituirá un fuerte cambio de reglamento.
La primera prueba será privada y tendrá lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya entre el 26 y el 30 de enero, mientras que la segunda prueba se celebrará en el Circuito Internacional de Bahréin entre el 11 y el 13 de febrero.
La temporada 2026 comenzará en Australia y se disputará del 6 al 8 de marzo.
