La Fórmula 1 disputa este fin de semana el Gran Premio de Brasil, en el tradicional circuito de Interlagos, en San Pablo. Franco Colapinto buscará recuperarse luego de la sanción que recibió en México, donde había terminado octavo, pero fue relegado al puesto 15 y se quedó sin puntos.

Ads

La actividad comenzará este viernes 6 de noviembre, con dos sesiones de entrenamientos libres. El sábado será el turno de la tercera práctica y la clasificación, mientras que la carrera principal se disputará el domingo. Esta fecha no tendrá carrera sprint.

Horarios del GP de Brasil (Argentina)

Viernes 6 de noviembre

Ads

12:30 a 13:30: Entrenamiento libre 1.

16:00 a 17:00: Entrenamiento libre 2.

Sábado 7 de noviembre

11:30 a 12:30: Entrenamiento libre 3.

15:00 a 16:00: Clasificación.

Domingo 8 de noviembre

Ads

Carrera: 14:00.

Dónde ver el GP de Brasil

Los fanáticos podrán seguir la actividad de Colapinto a través de las siguientes señales y plataformas:

Fox Sports: transmisión televisiva, según la programación de la señal.

transmisión televisiva, según la programación de la señal. Disney+ Premium: transmisión de las sesiones en vivo.

transmisión de las sesiones en vivo. F1 TV Pro: plataforma oficial de la categoría, con cámaras a bordo, tiempos en vivo y seguimiento de los pilotos.

El escenario será el Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos, uno de los circuitos históricos de la Fórmula 1 y sede del Gran Premio brasileño.