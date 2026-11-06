Colapinto en el GP de Brasil de Fórmula 1: días, horarios y TV para entrenamientos, la clasificación y la carrera
El piloto bonaerense vuelve a la pista este viernes en Interlagos. La actividad continuará el sábado con el último entrenamiento y la clasificación, mientras que la carrera será el domingo. Fox Sports, Disney+ y F1 TV transmitirán el fin de semana.
La Fórmula 1 disputa este fin de semana el Gran Premio de Brasil, en el tradicional circuito de Interlagos, en San Pablo. Franco Colapinto buscará recuperarse luego de la sanción que recibió en México, donde había terminado octavo, pero fue relegado al puesto 15 y se quedó sin puntos.
La actividad comenzará este viernes 6 de noviembre, con dos sesiones de entrenamientos libres. El sábado será el turno de la tercera práctica y la clasificación, mientras que la carrera principal se disputará el domingo. Esta fecha no tendrá carrera sprint.
Horarios del GP de Brasil (Argentina)
Viernes 6 de noviembre
- 12:30 a 13:30: Entrenamiento libre 1.
- 16:00 a 17:00: Entrenamiento libre 2.
Sábado 7 de noviembre
- 11:30 a 12:30: Entrenamiento libre 3.
- 15:00 a 16:00: Clasificación.
Domingo 8 de noviembre
- Carrera: 14:00.
Dónde ver el GP de Brasil
Los fanáticos podrán seguir la actividad de Colapinto a través de las siguientes señales y plataformas:
- Fox Sports: transmisión televisiva, según la programación de la señal.
- Disney+ Premium: transmisión de las sesiones en vivo.
- F1 TV Pro: plataforma oficial de la categoría, con cámaras a bordo, tiempos en vivo y seguimiento de los pilotos.
El escenario será el Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos, uno de los circuitos históricos de la Fórmula 1 y sede del Gran Premio brasileño.
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