El piloto bonaerense Franco Colapinto, de 22 años y oriundo de Pilar, completó hoy la FP1 del Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, mostrando solidez y consistencia a bordo del Alpine. Con un tiempo de 1m12s276, terminó 18°, a seis décimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien quedó dentro del top 10.

🔵⚪🔵FRANCO COLAPINTO



🎥Primera vuelta en Zandvoort, vamos a bordopic.twitter.com/6kBUDz2bUV — Corazondef1 (@Corazondef1) August 29, 2025

El trazado neerlandés, angosto y con condiciones cambiantes por el viento y la arena, complicó a varios pilotos. Kimi Antonelli (Mercedes) quedó atrapado en la grava y provocó la única bandera roja de la sesión, George Russell se fue de largo en la curva Tarzán, y Lewis Hamilton completó un trompo 360°. Incluso Max Verstappen, en su tierra, terminó en la leca al practicar la largada. Frente a este escenario, Colapinto completó todas sus vueltas sin incidentes y aprovechó cada vuelta para adaptarse al exigente circuito.

El piloto contó además con el apoyo de su padre, Aníbal Colapinto, presente durante la transmisión de ESPN, acompañándolo y siguiendo cada maniobra.

La segunda práctica libre está prevista para hoy a las 11.00 de Argentina, y podrá seguirse por Disney+ y F1TV. Esta sesión permitió a Colapinto sumar experiencia y confianza, reforzando su adaptación a la Fórmula 1 y dejando buenas sensaciones de cara al resto del fin de semana.

First session of the weekend ✅ pic.twitter.com/c453W02RAC — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 29, 2025

