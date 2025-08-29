Colapinto en el GP de F1 de Países Bajos: cómo le fue en la FP1 y cómo seguir la segunda práctica en Zandvoort
El piloto bonaerense completó la primera práctica libre sin errores en la pista neerlandesa. El pilarense mostró solidez y consistencia a bordo del Alpine. Su padre estuvo presente en la transmisión.
El piloto bonaerense Franco Colapinto, de 22 años y oriundo de Pilar, completó hoy la FP1 del Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, mostrando solidez y consistencia a bordo del Alpine. Con un tiempo de 1m12s276, terminó 18°, a seis décimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien quedó dentro del top 10.
El trazado neerlandés, angosto y con condiciones cambiantes por el viento y la arena, complicó a varios pilotos. Kimi Antonelli (Mercedes) quedó atrapado en la grava y provocó la única bandera roja de la sesión, George Russell se fue de largo en la curva Tarzán, y Lewis Hamilton completó un trompo 360°. Incluso Max Verstappen, en su tierra, terminó en la leca al practicar la largada. Frente a este escenario, Colapinto completó todas sus vueltas sin incidentes y aprovechó cada vuelta para adaptarse al exigente circuito.
El piloto contó además con el apoyo de su padre, Aníbal Colapinto, presente durante la transmisión de ESPN, acompañándolo y siguiendo cada maniobra.
La segunda práctica libre está prevista para hoy a las 11.00 de Argentina, y podrá seguirse por Disney+ y F1TV. Esta sesión permitió a Colapinto sumar experiencia y confianza, reforzando su adaptación a la Fórmula 1 y dejando buenas sensaciones de cara al resto del fin de semana.
