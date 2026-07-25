Tras no participar de la FP1 por cederle su lugar al estonio Paul Aron, el pilarense Franco Colapinto protagonizó un choque contra el muro y no pudo completar la práctica libre 2 en el Hungaroring.

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Promediando la sesión, Colapinto perdió el control de su A525 a la salida de la última curva y se estrelló contra el muro. Afortunadamente, salió ileso y su monoplaza no sufrió daños significativos.

El argentino perdió el agarre en el ingreso a la última curva, que desemboca en la recta principal, y se fue contra las contenciones. Logró bajarse rápidamente por sus propios medios, sin consecuencias físicas, pero por los daños no pudo continuar en la práctica.

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El monoplaza sufrió roturas en el alerón trasero y el difusor aunque seguramente estará listo para la FP3 del sábado a la mañana y la clasificación, que comenzará a las 11 (hora argentina). Después del incidente, fue retirado de la pista en el auto médico por protocolo, pero aclaró por radio: “Estoy bien”.

FRANCO SE LA PEGÓ EN LA ÚLTIMA CURVA



Colapinto se fue de cola y estrelló su Alpine contra el muro de contención, en la segunda práctica del #HungarianGP.



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"Fue un día bastante corto. Creo que los autos de este año, con poca carga aerodinámica, son cada vez más difíciles de manejar. Y en una pista como esta, con muy poco agarre, es bastante complicado. Por supuesto, perdimos la mañana, así que eso no fue lo ideal", comentó el piloto de 22 años más tarde. "Perdí la parte trasera en la última curva, golpeé contra los neumáticos. No fue un buen día ni un comienzo ideal. También perdimos bastante tiempo en pista. Intentando enfocarnos ahora en las cosas que podemos aprender e intentar mejorar para mañana. Por supuesto, no tenemos muchos datos, pero creo que aún podemos trabajar en ello e intentar poner el auto en una mejor ventana para mañana, con suerte", completó.

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Colapinto en el GP de Hungría: los horarios y cronograma

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07.30 - 08.30

Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 26 de julio

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Carrera: 10:00

La clasificación y la carrera se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports (Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow; Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV; Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro) y de manera online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN.

Luego de la carrera en Budapest, la competencia entra en el receso de verano europeo y retomará la actividad en Zandvoort, Países Bajos, en la segunda quincena de agosto. Así sigue el calendario, con los dos últimos grandes premios en duda por el conflicto bélico en Oriente Medio: