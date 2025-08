El argentino no encuentra la forma de sacarle rendimiento a su Alpine y volvió a quedar en el fondo de clasificador en las prácticas libres.

Franco Colapinto se refirió a su actuación luego del resultado de ambas tandas de prácticas en donde fue 18° y 20°, respectivamente.

En los ensayos, el oriundo de Pilar mostró mejor ritmo con las cubiertas medias. De hecho, con ese compuesto logró mejores tiempos que su compañero Pierre Gasly.

Cuando se simuló clasificación con gomas blandas, marcó 1m17s159, mejoró el tiempo que había logrado en la sesión inicial, pero quedó a 1s535 de Lando Norris, el líder, y a 116 milésimas de Gasly.

"NO ENCONTRAMOS EL GRIP EN GENERAL Y NOS ESTÁ COSTANDO MUCHO. HAY QUE TRABAJAR DURO PARA ESTAR MÁS FUERTES MAÑANA"



📌 Colapinto habló sobre el "DÍA COMPLICADO" que tuvo Alpine en Budapest



📺 #HungarianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/o3dDnqNf7t — SportsCenter (@SC_ESPN) August 1, 2025

"No me sentí bien pero sí estamos más competitivos. En carrera estamos más competitivos, igualmente no es lo ideal acá, hay que clasificar adelante sino es muy difícil. A trabajar para mañana e intentar volvernos fuertes", dijo ante la prensa acreditada. “No encontramos el grip en general, y nos está costando mucho acá. Hoy, estuvimos claramente bastante lejos, fue un día complicado y es un tanto difícil entender el por qué ahora. Probamos diferentes caminos y esos cambios, capaz, no funcionaron”, refirió sobre el trabajo suyo y el que realizó Gasly.

Ante las dificultades para alcanzar el óptimo rendimiento de su máquina, Colapinto indicó: “Siempre que empieza la sesión estoy adelante, me adapto rápido y estamos rápido y adelante pero después los otros mejoran y nosotros no mejoramos, es algo que nos está costando”.

“Así que hay trabajo por hacer hoy en la noche y a intentar volver más fuertes mañana para mejorar, porque estamos complicados, creo yo”, señaló.