La 15° fecha del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 iniciará este viernes con las prácticas libres 1 y 2 en lo que será el Gran Premio de Países Bajos.

Ads

El argentino Franco Colapinto viene de quedar 18° en Hungría y hará su novena presentación en la temporada 2025 a bordo de la escudería Alpine.

Cronograma

Viernes 29 de agosto

Ads

Prácticas Libres 1: 7.30 a 8.30 horas

Prácticas Libres 2: 11.00 a 12.00 horas

Sábado 30 de agosto

Ads

Prácticas Libres 3: 6.30 a 7.30 horas

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10.00 horas

Ads

TV y Radio

La transmisión en vivo será de manera online por Disney+, el servicio de streaming pago que ofrece ESPN. También por F1 TV Pro, el servicio oficial por suscripción de la competencia.

Las prácticas y carrera se podrán ver en diferido en Argentina a través de Fox Sports (Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow; Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV; Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro).

Cómo es el circuito del GP de Países Bajos de la F1

Zandvoort se inauguró en 1948, originalmente estuvo compuesto por una combinación de pista permanente y carretera pública que se curvaba entre las dunas de la ciudad, y albergó por primera vez la Fórmula 1 en 1952 con el triunfo de Alberto Ascari con el equipo de Ferrari.

La pista se mantuvo en la máxima categoría hasta 1985, y en 2019 se remodeló para su regreso en la temporada 2020.

Longitud del circuito: 4.259 kilómetros

Número de vueltas: 72

Distancia de carrera: 306,648 kilómetros

Récord de vuelta: Lewis Hamilton (1:11.097 en 2021)

Última victoria: Lando Norris - McLaren (2024)

Qué dijo Colapinto en la previa: Cuál será su futuro

"Este fin de semana marca el primer aniversario de mi debut en la Fórmula 1. Ha sido un año frenético, con muchos altibajos, pero todo ha contribuido a mi desarrollo. El tiempo se presenta bastante irregular, así que intentaremos aprovechar todas las oportunidades para conseguir un resultado positivo este otoño", expresó el pilarense.

Asimismo, se mostró nostálgico por correr en tierras neerlandesas. "Los Países Bajos ocupan un lugar especial en mi corazón, ya que pasé la mayor parte de mi carrera en las fórmulas de promoción con Van Amersfoort Racing y MP Motorsport, ambos equipos holandeses", dijo.

Para el oriundo de Pilar, el tiempo pasó rápido desde su estreno y la experiencia acumulada en este primer año resultó invaluable, aunque reconoce que el futuro en la categoría es impredecible: “No puedo decir en un año dónde vamos a estar, las cosas cambian muy rápido, pero la Fórmula 1 siempre es donde quiero estar. Continuar apoyando al equipo y trabajando con Alpine es mi objetivo”.

En línea con el futuro, señaló que está involucrado con Alpine más allá de las competencias en pista. “Desde el inicio de la temporada trabajamos duro para hacer el mejor progreso posible en 2026 y tratar de entender el coche y dónde podemos mejorar”, explicó.