Colapinto en el GP de Qatar de Fórmula 1: Clasificó 20° para la carrera sprint
Su compañero, Pierre Gasly, terminó 19° en la clasificación. La pole position para la sprint fue para Oscar Piastri (McLaren).
El pilarense Franco Colapinto tuvo una dura jornada con el Alpine A525 en la sesión que ordenó las posiciones para la grilla de la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar.
Quedó ubicado 20° tras marcar en su séptimo y último intento por progresar un tiempo de 1:22:364.
En tanto que Pierre Gasly tampoco pudo progresar quedando por delante de Colapinto a quien aventajó por 252 milésimas.
F1: los horarios y el cronograma del GP de Qatar
Sábado 29 de noviembre
Carrera Sprint: 11.00 a 12.00 horas
Clasificación: 15.00 a 16.00 horas
Domingo 30 de noviembre
Carrera: 13.00 horas
TV e internet
La carrera se podrá ver en vivo en Argentina a través de Fox Sports (Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow; Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV; Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro).
A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming pago que ofrece ESPN o accediendo a Fox Sports a través de Telecentro Play, D Go y Flow. También por F1 TV Pro, el servicio oficial por suscripción de la competencia.
Cómo es el circuito del GP de Qatar de la F1
El Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de la capital, Doha, donde se corre el Gran Premio de Qatar fue levantado inicialmente para recibir al Moto GP, competencia que desembarcó en 2004. Su construcción se terminó en un año y en 2021 llegó la Fórmula 1 allí. Dos años más tarde se firmó un contrato para que sea habitual sede por diez años, hasta 2033.
- Longitud del circuito: 5.419 km
- Número de vueltas: 57
- Distancia de carrera: 308.611 km
- Récord de vuelta: 1:22.384 (Lando Norris en 2024)
