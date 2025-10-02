Después de la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán, el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 continuará su recorrido con el GP de Singapur en en lo que será la fecha 18 de la temporada.

La cita será clave para la peleaa del campeonato porque restarán otras seis más para el cierre del año. Además, el argentino Franco Colapinto, en Alpine, intentará cerrar el año de la mejor manera.

Los horarios y el cronograma del GP de Singapur

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30 horas

Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00 horas

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30 horas

Clasificación: 10.00 a 11.00 horas

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00 horas

*Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.

TV e internet

La carrera se podrá ver en vivo en Argentina a través de Disney+, el servicio de streaming pago que ofrece ESPN. También por F1 TV Pro, el servicio oficial por suscripción de la competencia. Fox Sports transmite en diferido (Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow; Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV; Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro).

Cómo es el circuito del GP de Singapur

El Circuito Urbano Marina Bay, en donde se corre el Gran Premio de Singapur, es un trazado callejero famoso por la espectacular vista del horizonte de la ciudad como telón de fondo. Tuvo su estreno en la Máxima en 2008, cuando fue la primera carrera nocturna en la historia de la F1.

Desde entonces, el circuito es uno de los más tradicionales de la categoría pero también exigentes físicamente porque su superficie irregular, sumada a la humedad, da mucho trabajo a los pilotos.

Longitud del circuito: 4,94 kilómetros

Distancia de carrera: 306,143 kilómetros

Número de vueltas: 62

Récord de vuelta: 1:34.486 de Daniel Ricciardo en 2024





Qué dijo Colapinto en la previa

El piloto de Alpine reveló detalles acerca de su preparación para iniciar el Gran Premio de Singapur: “Es, sin duda, una de las carreras más duras de toda la temporada”, sentenció.

asi fue la largada de Franco Colapinto que gano 2 lugares y se coloco noveno#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/wIlQxDiFqB — SHF77 (@SHF77382749) September 22, 2024

Colapinto, quien aún no sumó puntos en el campeonato de pilotos, anticipó: “El desafío físico que sintió el año pasado fue único así que esta vez dediqué tiempo a un entrenamiento centrado en el calor para no sufrir las condiciones extremas”, en diálogo con los canales de comunicación de la escudería francesa.

Por otro lado, el pilarense de 22 años analizó las características del trazado callejero: “La pista en sí es muy divertida de conducir. Es rápida, tiene muchas combinaciones de curvas técnicas y por lo general las carreras son bastante buenas. Siempre es una experiencia increíble y la ciudad es un lugar hermoso para poder visitar como deporte”.

En sintonía, recordó su única experiencia en circuito asiático: “Tuve un comienzo interesante en la carrera del año pasado en la primera curva ¡muy muy tarde en los frenada!". En aquella cita, adelantó a tres rivales con una arriesgada largada y permaneció durante 29 vueltas entre los diez primeros.

Finalmente, Colapinto afirmó: “Tuvimos un fin de semana difícil la última vez en Bakú (finalizó 19°), pero el equipo está totalmente concentrado en las próximas carreras y buscaremos juntar todo para un fin de semana exitoso”.