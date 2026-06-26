Luego de un fin de semana sin actividad, la Fórmula 1 vuelve a ponerse en marcha con el Gran Premio de Austria, una nueva oportunidad para el pilarense Franco Colapinto de continuar sumando junto a Alpine en la temporada 2026.

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La décima fecha del Campeonato mundial se desarrollará entre viernes y domingo en el Red Bull Ring de Spielberg, un circuito corto y rápido que el piloto argentino conoce muy bien.

El presente de la escudería invita al optimismo ya que llega a Austria después de un positivo paso por Barcelona, donde consiguió sumar con ambos autos, un resultado que fortaleció la confianza del equipo de cara a la continuidad de la gira europea. También con mejoras que llegan directo de la fábrica de Enstone, con la esperanza de dar un salto de calidad el fin de semana.

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En la previa del fin de semana, el piloto argentino se mostró entusiasmado con lo que puede ofrecer el equipo en el Red Bull Ring. "Fue positivo para el equipo asegurar otra final de puntos dobles en Barcelona la última vez. Hay una buena sensación en el equipo ahora que estamos bien encaminados en Europa y estoy emocionado por la doble jornada que empieza esta semana en Spielberg", comenzó relatando.

Austria aparece además como un circuito especial dentro de su trayectoria deportiva. El trazado de Spielberg le trae muy buenos recuerdos, ya que allí consiguió resultados destacados tanto en Fórmula 3 como en Fórmula 2 durante los últimos años. "La pista es muy divertida y tiene buen ritmo. Me divertí ahí en el pasado, en una carrera de Fórmula 2 en la que estuve en el podio en 2024 y un podio de Fórmula 3 en mi temporada de novato en 2022", mencionó.

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El Red Bull Ring es el circuito con la vuelta más corta del calendario, una particularidad que obliga a los pilotos a ser prácticamente perfectos durante las sesiones clasificatorias. "Es el circuito con la vuelta más corta de la temporada, lo que hace que no haya margen de error y, por ello, el ritmo en una sola vuelta tiene que ser muy bueno, ya que las diferencias probablemente serán menores que en la mayoría de los circuitos. Nos gustaría seguir peleando por puntos, y ahora más que nunca, vamos a tener que comenzar con el pie derecho para poder seguir compitiendo con nuestros rivales", comentó.

TV y transmisión por internet

Las prácticas libres se podrán seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN, o accediendo a Fox Sports por la pantalla tradicional, a través de Telecentro Play, D Go y Flow.

Los horarios y el cronograma del GP de Austria de la F1

Viernes 26 de junio

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Práctica libre 1: 8:30 - 9.30

Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3: 07:30 - 08:30

Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 28 de junio

Carrera: 10:00