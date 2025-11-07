Colapinto en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: Clasificó 16° para la carrera sprint
El argentino quedó eliminado en el primer corte de la clasificación a 0.344s de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
El pilarense Colapinto, quien fue confirmado para la temporada 2026 con el equipo Alpine, quedó eliminado en la SQ1 en la posición 16° en el Gran Premio de Brasil que se corre en el Autódromo José Carlos Pace.
Con un tiempo de 1:10.441, Colapinto quedó a 0.344 de su compañero de equipo, Pierre Gasly quien pasó a la SQ2 en octava posición (1:10.097)
Los horarios y el cronograma del GP de Brasil de la F1
Sábado 8 de noviembre
Sprint: 11 a 12 horas
Clasificación: 15 a 16 horas
Domingo 9 de noviembre
Carrera: 14 horas
*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.
TV e internet
La carrera se podrá ver en vivo en Argentina a través de Fox Sports (Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow; Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV; Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro).
A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming pago que ofrece ESPN o accediendo a Fox Sports a través de Telecentro Play, D Go y Flow. También por F1 TV Pro, el servicio oficial por suscripción de la competencia.
Cómo es el circuito del GP de Brasil de la F1
El Autódromo José Carlos Pace, ubicado en la ciudad de San Pablo, fue construido 1938 y forma parte del calendario de la Fórmula Uno desde 1973. Este trazado representa un verdadero desafío para los pilotos, ya que se caracteriza por su sentido antihorario y sus significativos desniveles. Tiene un total de 15 curvas y se intercalan giros de alta y baja velocidad.
- Número de vueltas: 71
- Longitud del circuito: 4.309km
- Distancia de carrera: 305.939km
- Récord de vuelta: 1:10.540 - Valtteri Bottas (2018)
