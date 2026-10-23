El piloto argentino Franco Colapinto, quien representa a la escudería Alpine, recibió una penalización de 10 puestos en la grilla de salida para el Gran Premio de Estados Unidos que se desarrolla este fin de semana en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

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La noticia se dio a conocer poco antes del inicio de las actividades oficiales en el trazado estadounidense. La sanción fue confirmada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tras constatarse que el equipo utilizó la cuarta unidad de control electrónico, superando así el límite de tres componentes permitidos por el reglamento técnico vigente de la Fórmula 1.

Esta decisión estratégica, tomada por el equipo, implica que el oriundo de Pilar deberá cumplir con el recargo una vez finalizada la clasificación que determinará el orden de partida para la carrera principal del domingo.

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A pesar de este contratiempo, el objetivo del corredor se mantiene firme: mejorar su desempeño en pista tras el flojo triplete en Asia y sumar puntos valiosos para su escudería en la intensa disputa que mantienen contra Racing Bulls por el quinto puesto en el campeonato mundial de constructores.

Durante la primera sesión de prácticas libres (FP1) este viernes, el joven talento nacional logró finalizar en la posición decimoséptima. En dicha instancia, registró un tiempo de vuelta de 1:38,121, quedando a dos segundos y 69 milésimas del líder de la jornada, el monegasco Charles Leclerc, quien conduce para Ferrari.

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En tanto que en la segunda tanda de prácticas libres (FP2), se ubicó en el puesto decimoquinto con su mejor tiempo de 1:37.201 a 1.910 del líder (Leclerc). En ambas sesiones se enfocó tanto en la puesta a punto del coche buscando tiempo a una vuelta y en el ritmo de carrera con la mira en el domingo.

Cronograma y TV

La actividad continuará este sábado con la disputa de la tercera práctica libre, programada para las 14.30, seguida por la sesión de clasificación que comenzará a las 18.00. El domingo, la competencia principal constará de 56 vueltas al circuito, cubriendo una distancia total superior a los 308 kilómetros, con horario de inicio previsto para las 17.00. Todos los horarios mencionados corresponden a la Argentina.

La transmisión oficial estará a cargo de Fox Sports, Disney+ para toda Sudamérica y la plataforma especializada F1TV.

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Este Gran Premio marca el inicio de una exigente seguidilla de tres fines de semana consecutivos de actividad para la máxima categoría del automovilismo mundial en continente americano. Tras el paso por el territorio estadounidense, el calendario oficial de la Fórmula 1 trasladará toda su infraestructura al Autódromo Hermanos Rodríguez, en México, para luego concluir este bloque de carreras en el histórico circuito de Interlagos, ubicado en Brasil.