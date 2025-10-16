La temporada 2025 de la Fórmula 1 retomará la acción este viernes 17 de octubre en el Gran Premio de Estados Unidos, la 19ª jornada del año.

F1: horarios y el cronograma del GP de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1: 14.30 horas a 15.30 horas

Clasificación Sprint: 18.30 horas a 19.15 horas

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14 horas a 14.30 horas

Clasificación: 18 horas a 19 horas

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16 horas

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

TV e internet

La carrera se podrá ver en vivo en Argentina a través de Fox Sports (Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow; Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV; Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro).

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming pago que ofrece ESPN o accediendo a Fox Sports a través de Telecentro Play, D Go y Flow. También por F1 TV Pro, el servicio oficial por suscripción de la competencia.

Cómo es el circuito del Gran Premio de Estados Unidos

El Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas, es uno de los trazados más modernos e imponentes del calendario de la Fórmula 1.

Fue diseñado por el reconocido ingeniero Hermann Tilke, en colaboración con el estudio de arquitectura HKS, y aunque su construcción atravesó varios obstáculos, terminó consolidándose como un escenario de primer nivel.

Su inauguración oficial fue el 21 de octubre de 2012, con el legendario Mario Andretti al volante en su estreno. Ese mismo año, el circuito recibió por primera vez a la F1 para el Gran Premio de Estados Unidos, en lo que fue victoria de Lewis Hamilton con McLaren, antes de su salto a Mercedes en 2013.

Número de vueltas: 56

Longitud del circuito: 5.513 kilómetros

Distancia de carrera: 308,728 kilómetros

Récord de vuelta: Charles Leclerc (2019) 1:36.169

Qué dijo Franco en la previa

"No hemos tenido las cosas fáciles en las últimas carreras, pero seguimos trabajando duro como equipo y centrados en aprender todo lo posible cada vez que salimos a la pista", aseguró el joven de Pilar.

De cara a esta nueva cita del calendario, que incluirá formato Sprint, el pilarense confía en que el trazado texano se adapte mejor a su auto. “Estoy seguro de que hay carreras por delante que se adaptan mejor a nosotros y haremos todo lo posible para estar en la lucha y conseguir algunos puntos de acá al final del año”, expresó.

🎙️| FRANCO COLAPINTO SOBRE EL 2026:



“Para ser confirmado en 2026 tengo que seguir trabajando, para crecer. Pero todos seguimos presionando y la motivación es alta. Estoy seguro de que el próximo año será importante tener esta actitud y estoy seguro de que tendremos un auto… pic.twitter.com/l6Hi8UUuoX — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) October 16, 2025

Al repasar su última actuación, Colapinto también rescató aspectos positivos de Singapur: “Hicimos una buena salida y pude participar en algunas batallas durante la carrera, pero al final no tuvimos el ritmo suficiente para luchar por los diez primeros puestos”.

En la previa, Colapinto pasó por la sede del equipo en Enstone para analizar su rendimiento y preparar el fin de semana: “El Circuito de las Américas es una pista increíble para manejar y, al ser un fin de semana de sprint, será estupendo tener dos oportunidades de correr en él. El público estadounidense siempre es muy agradable y hay muchos argentinos allá, lo que me encanta. Trabajaremos duro desde el principio para ofrecer un buen espectáculo y, con suerte, podremos obtener una buena recompensa".

Durante la conferencia de prensa de pilotos, el oriundo de Pilar se refirió al futuro: “Para ser confirmado en 2026 tengo que seguir trabajando, para crecer. Pero todos seguimos presionando y la motivación es alta. Estoy seguro de que el próximo año será importante tener esta actitud y estoy seguro de que tendremos un auto rápido.”