La temporada 2025 del Campeonato de Fórmula 1 continúa su marcha con la decimosegunda fecha en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Luego del GP de Austria, en el que se impuso Lando Norris (McLaren), el argentino Franco Colapinto busca seguir adaptándose a un Alpine de cuestionado rendimiento, incluso por sus pilotos, y que marcha último en el campeonato de constructores.

Los horarios del Gran Premio de Gran Bretaña de la F1

Viernes 4 de julio

Prácticas Libres 1 - 8:30 horas

Prácticas Libres 2 - 12:00 horas

Sábado 5 de julio

Prácticas Libres 3 - 7:30 horas

Clasificación - 11:00 horas

Domingo 6 de julio

Carrera - 11:00 horas

*Los horarios corresponden al huso horario de la Argentina.

La carrera se podrá ver en vivo en Argentina de forma exclusiva a través de Disney+, el servicio de streaming pago que ofrece ESPN. También por F1 TV Pro, el servicio oficial por suscripción de la competencia.

En tanto que Fox Sports trasmitirá en vivo sólo el relato y en diferido unas horas después con las imágenes (Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow; Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV; Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro).

A su vez, por radio, se podrán escuchar los relatos y comentarios sólo de la carrera el domingo en One FM 103.7.

Cómo es el circuito del GP de Silverstone

Silverstone es una de las pistas más rápidas del campeonato, en la que se corre a 52 vueltas y que cuenta con 5,891 kilómetros por giro.

La carrera final recorrerá un total de 306 kilómetros. Tiene dos sectores de adelantamiento y otras dos rectas largas.

El récord de vuelta lo tiene Max Verstappen, con 1m27s097 en 2020, y el de más carreras ganadas lo ostenta Lewis Hamilton, con 9 victorias.

Pole de Russell (Mercedes) en Silverstone 2024

Estamos en Race Week 🇬🇧



Se viene una de las carreras más lindas del año, ya habilitamos el ProdeGP, y les dejamos la Pole de George Russell del 2024 🔝🔊 pic.twitter.com/ijv3dm2UHg — Vuelta Rápida 🏁 (@vueltarapida_ar) June 30, 2025

Colapinto habló de los rumores sobre su futuro

El pilarense volvió a la Fórmula 1 este año con Alpine en el Gran Premio de Imola y es evaluado carrera a carrera. “Sí, obvio que me llegan los rumores, a todos le llegan esas cosas y creo que es un poco así la Fórmula 1”, admitió tras difundirse versiones sobre su posible reemplazo.

"Y cuando hay un tema de que no andamos como equipo, porque creo que estamos muy complicados, siempre hay rumores", indicó en una entrevista con Nicolás Gilardi para Infobae. "Habla la prensa, la gente habla, hay rumores. Esto mismo le estuvo pasando muchos años a Checo Pérez, así que seguro a mi también me puede pasar. Y nada, creo que el enfoque es seguir trabajando nosotros, seguir como equipo, motivados, siempre en la misma línea de trabajo y dar un paso adelante", agregó más tarde.

Además, contó que se reunió con Flavio Briatore, jefe de equipo de Alpine, y aseguró que, si bien habló de varios temas, no tocó el tema de su futuro. "No hablamos de estas cosas, pero sí, estuve hablando", dijo, y contó que "no habrá más mejoras" en los autos.

Con los últimos inconvenientes en el Gran Premio de Austria, el pilarense indicó que iban a juntarse con la escudería para intentar evaluar los pasos a seguir. "Estuvimos evaluando el tema, llegamos a algunas conclusiones, así que ojalá no vuelva a pasar este fin de semana", expresó.

"Creo que hay muchos temas por resolver. Estuvimos enfocados en encontrar esa diferencia de tiempo entre viernes, sábado y domingo. Creo que nos desenfocan a veces los pequeños detalles y me parece que es un poco la clave, así que hay que seguir trabajando en cuanto a eso y dar un paso en todo sentido para este viernes", completó.