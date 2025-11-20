La Fórmula 1 inicia este jueves su 22° fecha de la temporada con el Gran Premio de Las Vegas. Tras lo que fue el triunfo de Lando Norris (McLaren) en San Pablo y el 15° puesto de Franco Colapinto con el equipo Alpine, el campeonato podría definirse una fecha antes en Qatar si el británico puede cimentar buenos resultados este fin de semana.

Al Gran Premio de Las Vegas, los que están en la pelea llegan así:

Lando Norris (McLaren #4) - 390 pts.

Oscar Piastri (McLaren #81) - 366 pts. (-24)

Max Verstappen (Red Bull #1) - 341 pts. (-49)

Los horarios y el cronograma del GP de Las Vegas de la F1

Jueves 20 de noviembre

Prácticas Libres 1: 21.30 a 22.30

Viernes 21 de noviembre

Prácticas Libres 2: 01.00 a 02.0.

Sábado 22 de noviembre

Prácticas Libres 3: 21.30 a 22.30

Clasificación: 01.00 a 02.00

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01.00

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

TV e internet

La carrera se podrá ver en vivo en Argentina a través de Fox Sports (Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow; Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV; Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro).

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming pago que ofrece ESPN o accediendo a Fox Sports a través de Telecentro Play, D Go y Flow. También por F1 TV Pro, el servicio oficial por suscripción de la competencia.

Cómo es el circuito del GP de Las Vegas de la F1

El circuito callejero de Las Vegas está ubicado en The Strip, una de las avenidas más famosas de Estados Unidos. Tiene un total de 17 curvas y cuenta con dos zonas de DRS. Además de su sentido antihorario, se caracteriza por ser un trazado veloz, ya que los monoplazas pueden alcanzar velocidades de 340 km/h.

Número de vueltas: 50

Longitud del circuito: 6,201 kilómetros

Distancia de carrera: 310, 05 km

Récord de vuelta: 1:34.876 - Lando Norris (2024)

Qué dijo Colapinto en la previa

El piloto pilarense habló sobre el resultado de San Pablo, en el que su compañero Pierre Gasly tuvo la chance de sumar dos puntos. “El auto se sintió mejor en Brasil y fue en la dirección correcta. Pierre tuvo un excelente fin de semana y fue muy bueno para el equipo ver al auto conseguir algunos puntos, volver a pelear por buenas posiciones. Tener al auto con el ritmo para luchar con otros equipos es muy bueno”, dijo.

Al respecto de Las Vegas, un circuito completamente diferente, con largas rectas y un clima frío, Colapinto aseguró: “Esta pista es muy diferente, muy específica comparada con las carreras previas. Es un asfalto muy complicado. Realmente no tengo grandes expectativas, pero Pierre tuvo un gran fin de semana en 2024. Así que, mejoramos mucho con respecto a México y Austin. Dimos unos buenos pasos en la dirección correcta y veremos qué podemos hacer aquí”.