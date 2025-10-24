El Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 vivirá la fecha 20° este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que será el escenario del Gran Premio de México.

Más allá de la presencia del argentino Franco Colapinto quien espera antes de fin de año entrar a la zona de puntos, la temporada 2025 entró en su etapa final y de definiciones con el protagonismo de Oscar Piastri y Lando Norris, ambos de McLaren, y Max Verstappen, el vigente campeón de Red Bull.

Horarios y el cronograma del GP de México

Viernes 24 de octubre

Prácticas Libres 1: 15.30 a 16.30 horas

Prácticas Libres 2: 19 a 20 horas

Sábado 25 de octubre

Prácticas Libres 3: 14.30 a 15.30 horas

Clasificación: 18 a 19 horas

Domingo 26 de octubre

Carrera: 17 horas

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

TV e internet

La carrera se podrá ver en vivo en Argentina a través de Fox Sports (Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow; Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV; Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro).

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming pago que ofrece ESPN o accediendo a Fox Sports a través de Telecentro Play, D Go y Flow. También por F1 TV Pro, el servicio oficial por suscripción de la competencia.

Cómo es el circuito del Gran Premio de México

El circuito del GP de México es el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México. Tiene una longitud de 4,304 kilómetros, 16 curvas, y su diseño incluye una sección que pasa por el estadio Foro Sol.

La pista, además, se caracteriza por su altitud de más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo que afecta a los autos. En ese sentido, las carreras a gran altitud reducen la cantidad de carga aerodinámica y resistencia generadas debido a la menor densidad del aire y la presión de aire reducida significa que neumáticos, frenos y unidades de potencia no reciben tanto flujo de aire sobre ellos o a través de ellos y no pueden enfriarse lo suficiente.

Ubicación : Autódromo Hermanos Rodríguez, en el oriente de la Ciudad de México, dentro del complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

: Autódromo Hermanos Rodríguez, en el oriente de la Ciudad de México, dentro del complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. Longitud : 4,304 kilómetros.

: 4,304 kilómetros. Curvas : 16 (7 a la izquierda y 9 a la derecha).

: 16 (7 a la izquierda y 9 a la derecha). Altitud: Se encuentra a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, lo que influye en la aerodinámica de los coches.

La previa: Qué dijo Colapinto

Tras la polémica en la última vuelta del Gran Premio de Estados Unidos, el piloto argentino tuvo una reunión con el equipo de Alpine y se refirió a su desobediencia cuando sobrepasó a su compañero Pierre Gasly para finalizar 17°. “Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase”, reconoció.

"Estamos todos juntos y trabajamos con el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y cada fin de semana de carreras", se sinceró el piloto oriundo de Pilar.

No obstante ello, en el “media day” de este jueves, consultado por una comparación con una acción protagonizada en la década del 80 por Carlos “Lole” Reutemann, explicó por qué decidió desobedecer la directiva de Alpine y lanzarse para pasar a su compañero de equipo. “La realidad es que la historia no la escriben los cobardes y al final yo estoy contento de estar en Fórmula 1 y poniendo todo, metiéndole huevo, garra, para conseguir lo que quiero y siempre lo voy a seguir haciendo", afirmó.

Los dichos de Colapinto respecto a las órdenes de equipo son los primeros sobre la situación tras la rueda de prensa posterior a la carrera, donde explicó los motivos detrás de la maniobra pese a la orden de mantener detrás de su compañero de equipo. “Era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces en la temporada. Él tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento y era lo mejor para la situación en la que estábamos porque me estaba atacando mucho Bortoleto. Pasarlo fue una forma de defenderme”, analizó Colapinto en Austin y sentenció: “Estábamos peleando por el puesto 17 y no tiene sentido discutir por estas cosas”.