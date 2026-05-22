El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) comenzó su fin de semana en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 con el pie izquierdo, ya que sufrió problemas en su monoplaza y no pudo dar ni una vuelta.

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Antes de dar ni siquiera su primera vuelta su A526 comenzó a perder potencia, por lo que debió regresar a boxes. A partir de allí, los mecánicos de la escudería comenzaron a trabajar a contrarreloj, pero no hubo manera de solucionar el problema y el argentino terminó la única práctica libre de este fin de semana sin dar ni un giro en el circuito Gilles Villeneuve.

La actividad en el GP de Canadá continuó con la clasificación para la carrera sprint. Allí finalmente sí Colapinto pudo participar tras un cambio de batería que no penalizará.

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El oriundo de Pilar logró superar el primer corte de la clasificación y pasar a la SQ2. Además, superó a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien terminó en la 19° posición.

Colapinto logró marcar un tiempo de 1:14.702 que le permitió quedar en 13° lugar, la cual será su posición de partida. La pole position fue para George Russell (Mercedes) con 1:12:965.

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Cronograma del GP de Canadá

Sábado 23 de mayo

Carrera sprint: 13:00

Clasificación: 17:00

Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 17:00

Dónde ver en vivo a Colapinto en la Fórmula 1

Toda la actividad del Gran Premio de Canadá se podrá ver en vivo en Argentina a través de Fox Sports y la plataforma Disney+.

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Colapinto llega a esta quinta fecha del campeonato con siete puntos y ubicado en el undécimo puesto del campeonato de pilotos, consolidándose como una de las grandes revelaciones de la temporada.