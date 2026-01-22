El piloto oriundo de Pilar, Franco Colapinto, está cada vez más cerca de volver a competir en la Fórmula 1, su primera temporada completa y con tests previos.

Ads

El argentino, así como el resto de pilotos y escuderías, debe enfrentar un cambio de reglamento, uno de los más importantes de los últimos tiempos por el que Alpine “sacrificó” la última temporada en pos de desarrollar el A526.

Todos ultiman los detalles para llegar a tiempo y sin sobresaltos. Este miércoles, en Silverstone (Reino Unido), la escudería con sede en Enstone hizo la primera prueba del monoplaza en un “shakedown”, evento de presentación limitado por el reglamento a un máximo de tres vueltas, o 15 kilómetros, con un coche del año en curso. El auto fue manejado por su compañero Pierre Gasly y Colapinto estuvo presente en los boxes.

Ads

De este modo, Alpine se convirtió en el cuarto equipo en poner en pista su coche de 2026, después de los primeros test realizados por Audi y Cadillac –en Barcelona y Silverstone, respectivamente– y de Racing Bulls, que rodó el martes en Imola (Italia).

En tanto que este viernes 23 de enero, se hace la presentación oficial del nuevo monoplaza en Barcelona (España), a bordo de un crucero aportado por uno de los principales sponsors de la escudería.

Ads

Luego, los pilotos permanecerán en la ciudad española para dar inicio a las jornadas de ensayos privados de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya junto al resto de los equipos, a partir del 26 de enero.

Más adelante, la actividad continuará en Bahréin, con los tests oficiales programados del 11 al 20 de febrero, los cuales serán transmitidos por televisión, con la excepción de que la primera tanda solo están programados emitir una hora de resumen del día.

Horarios en los tests de Bahréin

Primera tanda: 11 al 13 de febrero a las 04.00 a 08.00 y 09.00 a 13.00 (horario argentino)

Ads

Segunda tanda: 18 al 20 de febrero a las 04.00 a 08.00 y 09.00 a 13.00 (horario argentino)

Cuándo empieza la temporada 2026 de la Fórmula 1

El Mundial de Fórmula 1 2026 arranca con el Gran Premio de Australia, que se disputa a partir del viernes 6 de marzo. La primera carrera de la temporada será el domingo 8 de marzo en el circuito de Albert Park.