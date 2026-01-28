Franco Colapinto se va con sensaciones positivas en su primera pretemporada en la Fórmula 1, tras girar con el nuevo auto en dos de las tres jornadas de pruebas privadas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, por estas horas hiper custodiado para evitar filtraciones.

En ese marco, el oriundo de Pilar completó una jornada entera el lunes. Luego Alpine decidió guardar las actividades el martes en medio de un pronóstico de lluvia. En tanto, este miércoles otra vez el clima acompañó y el equipo decidió poner en pista nuevamente el auto.

Si bien no son tiempos representativos ni oficiales debido al secretismo que mantienen los equipos, Colapinto arrancó la primera jornada con 60 giros (279 kilómetros) y el tercer mejor tiempo en la sesión matinal al registrar 1m21s348, una marca que luego pudo mejorar a 1m20s189 durante la sesión vespertina para mantener ese lugar dentro del top tres, detrás del Red Bull de Isack Hadjar y del Mercedes de George Russell.

Este miércoles, el argentino condujo el Alpine durante la sesión matinal, en la cual completó 58 giros (270 kilómetros) antes de cederle el A526 a su compañero Pierre Gasly para la tarde.

Según el portal especializado The Race, Franco marcó en su vuelta más rápida un tiempo de 1:19.150, que lo dejó como el segundo más destacado de la mañana por detrás de George Russell (1:17:580).

“Tachando otra mañana productiva para Franco Colapinto. 56 vueltas y algunos aprendizajes más valiosos para llevar a los días restantes”, informó el equipo tras el cierre del primer turno, aclarando que el argentino acumuló en esta segunda aparición un total de 260 kilómetros en el A526.

En declaraciones oficiales a F1 TV, Colapinto dijo: “Estoy muy contento de estar en mi primera temporada con un auto nuevo, con reglamentos nuevos. Los autos son muy diferentes, hay cambios grandes y eso siempre es muy emocionante. El equipo ha hecho un muy buen trabajo trayendo el coche hasta aquí para este test”.

“Fue todo muy ajustado para todos y los chicos y chicas de Enstone hicieron un esfuerzo enorme. Estamos todos muy agradecidos por eso y felices de empezar a trabajar con este nuevo auto”, afirmó.

Respecto a los autos, indicó que “son muy diferentes” aunque de inmediato enfatizó en que "al final del día sigue siendo un auto de carreras y hay que conducirlo rápido dentro del grip (agarre) disponible, y eso es bastante similar, pero la técnica cambia un poco".

Al detallar los cambios en los nuevos monoplazas, el piloto de 22 años también explicó que "la gestión de la energía, los neumáticos son mucho más finos y pequeños, y hay muchos cambios a los que, por supuesto, tenemos que adaptarnos y readaptar también nuestra forma de manejar".

Cómo sigue la pretemporada: los tests oficiales

Franco recién tendrá otra oportunidad de conducir el A526 en los tests oficiales de pretemporada en Baréin: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero será la primera tanda (entre las 4 de la mañana y las 13 horas de Argentina) y la experiencia volverá a repetirse del 18 al 20 de febrero en los mismos horarios.

Durante la primera semana de prueba, según la señal oficial F1TV, sólo tendrá transmisión de 1 hora. Por el momento, la segunda será emitida en su totalidad.