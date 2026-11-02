Franco Colapinto, que había cruzado la meta octavo y luego ascendido al séptimo por una sanción a Oscar Piastri, terminó finalmente decimoquinto en la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México.

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La infracción corresponde al Artículo B1.8.4a del reglamento de la Fórmula 1, que obliga a los pilotos a reducir la marcha y estar preparados para cambiar de dirección en zonas bajo bandera amarilla. El argentino y su equipo presentaron telemetría y material fotográfico para demostrar que había cumplido con la normativa, pero el argumento no convenció a los comisarios. “Un examen detallado de la telemetría y la cámara a bordo no logró satisfacer a los comisarios de que el piloto hubiera reducido suficientemente la velocidad a través de ese sector”, indicó el documento oficial de la FIA.

Además de los 10 segundos, Colapinto recibió un punto en su superlicencia, que lo lleva a un total de 5 en el período de 12 meses.

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Post-race penalties to both cars means we're leaving Mexico City with no points. A disappointing way to end the weekend after a positive race from both Pierre and Franco. https://t.co/afJPxVOmgf — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 2, 2026

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