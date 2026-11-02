Colapinto fue penalizado con 10 segundos y quedó sin puntos en el Gran Premio de México
Los comisarios de la FIA decretaron, tras revisar telemetría y video a bordo, que el piloto argentino de Alpine no redujo suficientemente la velocidad al atravesar un sector con bandera amarilla simple, y le aplicaron una penalización de 10 segundos que borró al bonaerense de la zona de puntos.
Franco Colapinto, que había cruzado la meta octavo y luego ascendido al séptimo por una sanción a Oscar Piastri, terminó finalmente decimoquinto en la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México.
La infracción corresponde al Artículo B1.8.4a del reglamento de la Fórmula 1, que obliga a los pilotos a reducir la marcha y estar preparados para cambiar de dirección en zonas bajo bandera amarilla. El argentino y su equipo presentaron telemetría y material fotográfico para demostrar que había cumplido con la normativa, pero el argumento no convenció a los comisarios. “Un examen detallado de la telemetría y la cámara a bordo no logró satisfacer a los comisarios de que el piloto hubiera reducido suficientemente la velocidad a través de ese sector”, indicó el documento oficial de la FIA.
Además de los 10 segundos, Colapinto recibió un punto en su superlicencia, que lo lleva a un total de 5 en el período de 12 meses.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión