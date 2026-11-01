Franco Colapinto volvió a tener un domingo para celebrar en la Fórmula 1. El piloto argentino terminó octavo en el Gran Premio de México, sumó cuatro puntos para Alpine y cortó una racha de cuatro carreras consecutivas sin poder ingresar en la zona de puntuación.

Ads

El pilarense había largado desde el puesto 11° y protagonizó una gran salida, que le permitió posicionarse rápidamente en la pelea por los puntos. Durante la competencia mantuvo un ritmo firme y consiguió sostenerse entre los diez primeros hasta cruzar la bandera a cuadros.

La carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez tuvo momentos de tensión y una interrupción por los fuertes accidentes protagonizados por Valtteri Bottas y Arvid Lindblad. Sin embargo, Colapinto pudo completar la competencia y cerrar uno de sus mejores resultados de la temporada.

Ads

La actuación también fue positiva para Alpine: Pierre Gasly terminó décimo y consiguió una unidad. De esta manera, la escudería francesa volvió a colocar a sus dos pilotos dentro del top 10.

El resultado representa un alivio para Colapinto, que venía de atravesar cuatro fechas complicadas, con problemas de rendimiento, abandonos y penalizaciones. Su último tramo del campeonato había sido difícil y necesitaba una actuación que le permitiera recuperar confianza de cara a las próximas competencias.

Ads

Max Verstappen se quedó con la victoria en México, seguido por Lewis Hamilton, mientras que Andrea Kimi Antonelli completó el podio en el tercer lugar. Ese resultado le alcanzó al italiano de Mercedes para consagrarse campeón de la Fórmula 1 por primera vez en su carrera, con cuatro fechas de anticipación.

Antonelli hizo historia al convertirse en el campeón más joven de la Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes consiguió su primer título mundial con apenas 20 años y cuatro carreras antes del cierre de la temporada.