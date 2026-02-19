El piloto argentino Franco Colapinto finalizó sexto en el penúltimo día de pruebas de la Fórmula 1 en Bahréin y dejó una señal positiva para la escudería Alpine. Marcó un tiempo de 1:33.818, completó 120 vueltas y firmó el mejor registro del equipo en lo que va de los ensayos de pretemporada.

La jornada se disputó en el Circuito Internacional de Sakhir, donde el bonaerense quedó a poco más de un segundo del más veloz del día, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que cronometró 1:32.803.

Para Colapinto fue su última salida oficial en estos tests. Este viernes, la escudería francesa pondrá en pista al también piloto Pierre Gasly, quien afrontará la jornada final antes del inicio del campeonato.

Cómo quedaron los tiempos en Bahréin

1° Antonelli – 1:32.803 – 79 vueltas

2° Piastri – 1:32.861 – 86 vueltas

3° Verstappen – 1:33.162 – 139 vueltas

4° Hamilton – 1:33.408 – 78 vueltas

5° Norris – 1:33.453 – 72 vueltas

6° Colapinto – 1:33.818 – 120 vueltas

7° Hülkenberg – 1:33.987 – 73 vueltas

8° Russell – 1:34.111 – 77 vueltas

9° Ocon – 1:34.201 – 58 vueltas

10° Lawson – 1:34.532 – 106 vueltas

El argentino mostró ritmo constante durante toda la sesión y logró mejorar su propio registro sobre el cierre, cuando la tanda entraba en su tramo decisivo. En un circuito con altas temperaturas y desgaste exigente de neumáticos, la regularidad fue uno de los puntos fuertes de su trabajo.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, primera fecha del calendario que marcará el inicio oficial del campeonato.