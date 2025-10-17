El piloto de Pilar quedó afuera en la SQ1 del Gran Premio de Estados Unidos que se corre en Austin. El mejor tiempo de Colapinto fue 1:35:246 que lo dejó en la posición 17°.

Por otra parte su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, pasó el corte clasificatorio con un tiempo de 1:35:144.

F1: horarios y el cronograma del GP de Estados Unidos

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14 horas a 14.30 horas

Clasificación: 18 horas a 19 horas

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16 horas

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

TV e internet

La carrera se podrá ver en vivo en Argentina a través de Fox Sports (Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow; Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV; Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro).

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming pago que ofrece ESPN o accediendo a Fox Sports a través de Telecentro Play, D Go y Flow. También por F1 TV Pro, el servicio oficial por suscripción de la competencia.

Cómo es el circuito del Gran Premio de Estados Unidos

El Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas, es uno de los trazados más modernos e imponentes del calendario de la Fórmula 1.

Fue diseñado por el reconocido ingeniero Hermann Tilke, en colaboración con el estudio de arquitectura HKS, y aunque su construcción atravesó varios obstáculos, terminó consolidándose como un escenario de primer nivel.

Su inauguración oficial fue el 21 de octubre de 2012, con el legendario Mario Andretti al volante en su estreno. Ese mismo año, el circuito recibió por primera vez a la F1 para el Gran Premio de Estados Unidos, en lo que fue victoria de Lewis Hamilton con McLaren, antes de su salto a Mercedes en 2013.