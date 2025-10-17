Colapinto larga 17° la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1
La carrera se corre este sábado, de 14 a 14.30 horas. Más tarde será la clasificación para la carrera del domingo.
El piloto de Pilar quedó afuera en la SQ1 del Gran Premio de Estados Unidos que se corre en Austin. El mejor tiempo de Colapinto fue 1:35:246 que lo dejó en la posición 17°.
Por otra parte su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, pasó el corte clasificatorio con un tiempo de 1:35:144.
F1: horarios y el cronograma del GP de Estados Unidos
Sábado 18 de octubre
- Sprint: 14 horas a 14.30 horas
- Clasificación: 18 horas a 19 horas
Domingo 19 de octubre
- Carrera: 16 horas
*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.
TV e internet
La carrera se podrá ver en vivo en Argentina a través de Fox Sports (Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow; Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV; Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro).
A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming pago que ofrece ESPN o accediendo a Fox Sports a través de Telecentro Play, D Go y Flow. También por F1 TV Pro, el servicio oficial por suscripción de la competencia.
Cómo es el circuito del Gran Premio de Estados Unidos
El Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas, es uno de los trazados más modernos e imponentes del calendario de la Fórmula 1.
Fue diseñado por el reconocido ingeniero Hermann Tilke, en colaboración con el estudio de arquitectura HKS, y aunque su construcción atravesó varios obstáculos, terminó consolidándose como un escenario de primer nivel.
Su inauguración oficial fue el 21 de octubre de 2012, con el legendario Mario Andretti al volante en su estreno. Ese mismo año, el circuito recibió por primera vez a la F1 para el Gran Premio de Estados Unidos, en lo que fue victoria de Lewis Hamilton con McLaren, antes de su salto a Mercedes en 2013.
- Número de vueltas: 56
- Longitud del circuito: 5.513 kilómetros
- Distancia de carrera: 308,728 kilómetros
- Récord de vuelta: Charles Leclerc (2019) 1:36.169
