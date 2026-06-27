El piloto argentino tuvo una clasificación con sensaciones encontradas en el Gran Premio disputado en el circuito de Red Bull Ring.

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Colapinto había mostrado un buen rendimiento en la Q1, pero en su intento final de la Q2 no logró cerrar una vuelta rápida y quedó eliminado, por lo que este domingo largará desde el puesto 16.

Tras la sesión, el bonaerense se mostró autocrítico y explicó lo sucedido en su intento fallido.

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“Una pena, el auto andaba bien. Creo que estábamos un poco mejor que ayer, más competitivos, podría haber sido una mejor qualy”, expresó.

🗣 | Franco Colapinto post clasificación!



“Una pena, el auto andaba bien. Creo que estábamos un poco mejor que ayer, estábamos más competitivos, podría haber sido una mejor qualy”



©️ | ESPN pic.twitter.com/MXIvhosVQt — FC43 (@dailycolapinto) June 27, 2026

Luego amplió: “En la Q1 creo que fue un poco fuerte, bloqueé y tuve un gran despiste. No pude hacer vuelta en la Q2. Fue una lástima porque en la Q1 lo estábamos haciendo todo bien”.

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El piloto también analizó el comportamiento del auto entre los distintos compuestos utilizados durante la tanda: “Con el set viejo no iba a tener el auto, después empeoró con el nuevo y no pude cerrar la vuelta. Hay que trabajar bien eso”.

En el mismo equipo, su compañero de Pierre Gasly tampoco logró avanzar a la Q3 y quedó eliminado en Q2, finalizando la clasificación en el puesto 11.

Video: el error de Colapinto que le costó caro en la Q2

No fue una buena clasificación para el argentino. En su primer intento en Q2 lo taparon y tuvo que levantar (1m08s171) y en la segunda tuvo que abortar por irse un poco afuera. En diálogo con ESPN, remarcó que un pequeño error penaliza y ese en la curva 1 lo dejó afuera; también comentó que el auto no se sintió estable.

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¡A SEGUIR, FRANCO! Colapinto se salió de la pista y quedó 16° en la Q2 del #AustrianGP.



📺 Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/UY57XqitiX — SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2026

Un cierre de clasificación con polémica

Por el lado de la punta, la pole position quedó en manos de George Russell en una sesión que terminó envuelta en polémica. En los minutos decisivos, un despiste de Max Verstappen provocó banderas amarillas que afectaron el cierre de varios intentos rápidos.

En ese contexto, algunos pilotos debieron levantar en plena vuelta, mientras otros lograron completar sus registros, lo que generó reclamos cruzados en el paddock. Finalmente, la FIA decidió no abrir investigación, y el tiempo de Russell terminó siendo suficiente para quedarse con la pole en una definición muy ajustada.

Carrera del domingo

La final del Gran Premio de Austria se disputará este domingo a las 10.00 (hora argentina) y podrá verse por F1TV, Disney+ y Fox Sports.