Colapinto no pudo avanzar a la Q3 en Qatar y largará desde el puesto 14 en la Fórmula 1
El piloto bonaerense quedó eliminado en la segunda tanda de clasificación y no logró meterse entre los diez mejores. George Russell se quedó con la pole position y Alpine tendrá a sus dos autos fuera del top ten.
El argentino Franco Colapinto no tuvo la clasificación que esperaba en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. El piloto de Alpine quedó eliminado en la Q2, registró un tiempo de 1:23.659 y largará desde el decimocuarto puesto en la carrera de este domingo.
Colapinto no consiguió meterse entre los diez mejores y se quedó sin la posibilidad de disputar la Q3. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, tampoco pudo superar la segunda tanda y partirá desde el duodécimo lugar, luego de marcar 1:23.568.
La pole position quedó en manos del británico George Russell, de Mercedes, quien dominó la última instancia de clasificación con un tiempo de 1:21.695. Su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, terminó segundo, a apenas 0.128 segundos.
El tercer puesto fue para el británico Lando Norris, de McLaren, con un registro de 1:22.175. Detrás se ubicaron su compañero, el australiano Oscar Piastri, e Isack Hadjar, de Red Bull.
Así quedó la clasificación para el GP de Qatar:
George Russell (Mercedes) – 1:21.695
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Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:21.823
Lando Norris (McLaren) – 1:22.175
Oscar Piastri (McLaren) – 1:22.245
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Isack Hadjar (Red Bull) – 1:22.291
Max Verstappen (Red Bull) – 1:22.332
Charles Leclerc (Ferrari) – 1:22.955
Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1:23.032
Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:23.108
Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:23.134
Oliver Bearman (Haas) – 1:23.367
Pierre Gasly (Alpine) – 1:23.568
Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:23.654
Franco Colapinto (Alpine) – 1:23.659
Rafael Camara (Haas) – 1:23.863
Nico Hülkenberg (Audi) – 1:23.899
Carlos Sainz (Williams) – 1:24.370
Alexander Albon (Williams) – 1:24.552
Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:24.710
Lance Stroll (Aston Martin) – 1:25.250
Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:25.363
Sergio Pérez (Cadillac) – 1:25.799
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