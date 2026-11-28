El argentino Franco Colapinto no tuvo la clasificación que esperaba en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. El piloto de Alpine quedó eliminado en la Q2, registró un tiempo de 1:23.659 y largará desde el decimocuarto puesto en la carrera de este domingo.

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Colapinto no consiguió meterse entre los diez mejores y se quedó sin la posibilidad de disputar la Q3. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, tampoco pudo superar la segunda tanda y partirá desde el duodécimo lugar, luego de marcar 1:23.568.

La pole position quedó en manos del británico George Russell, de Mercedes, quien dominó la última instancia de clasificación con un tiempo de 1:21.695. Su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, terminó segundo, a apenas 0.128 segundos.

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El tercer puesto fue para el británico Lando Norris, de McLaren, con un registro de 1:22.175. Detrás se ubicaron su compañero, el australiano Oscar Piastri, e Isack Hadjar, de Red Bull.

Así quedó la clasificación para el GP de Qatar: