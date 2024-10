El piloto de 21 años tuvo un sábado complicado pero ya se prepara para la competencia principal de este domingo en la que arrancará en la posición 16° luego de haber quedado afuera en la Q1 en el 'Circuito de las Américas' en Austin, Texas.

Vale recordar que primero, Franco Colapinto perdió dos posiciones en la carrera Sprint y quedó 12°. Luego, en la Qualy, el FW46 tuvo varios problemas y finalizó en la 17° colocación. De esta forma, fue eliminado de las siguientes fases clasificatorias y partirá en esa posición en la carrera de 56 vueltas que se pondrá en marcha a las 16.00 (hora argentina) de este domingo.

Luego de una primera vuelta ilusionante en la que marcó 1.34.062s quedando en una provisional puesto 4 a solo 3 décimas de segundo del tiempo que el campeón mundial había señalado. Su compañero Albon, se colocaba detrás suyo en P5 a 4 décimas del puntero.

Apenas terminó la clasificación, el pilarense explicó que las modificaciones que hicieron en el coche no fueron positivas: “Cambió un poco la pista. Después el auto quedó, no sé si muy duro o qué, pero quedé rebotando mucho”.

Y agregó: “Tocaba los pianos y quedaba rebotando. Apenas toqué el piano, empezó a hacer oscilaciones y perdés un montón de carga. Hicimos unos cambios bastantes grandes y se ve que no funcionaron”.

Y agregó: “Obviamente que el auto ahora está en parque cerrado y no podemos cambiar nada. No tenemos la experiencia de la práctica para probar algo en el auto. Hicimos un cambio grande para la qualy a ver si funcionaba y no funcionó. Fue una qualy muy mala”.

“La primera vuelta aseguré un poco y la segunda el auto creo que estaba muy duro. Quedó rebotando mucho, tuvo mucho porpoising en las curvas rápidas y perdí la parte de atrás”, explicó el piloto argentino sobre el final de la Q1.

Este domingo iniciará justo detrás de su compañero de escudería, Alex Albon, que quedó 15° con un tiempo de 1:34.051, apenas por delante de Franco que registró 1:34.062.