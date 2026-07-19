La ilusión de vivir un domingo histórico para el deporte argentino comenzó temprano en Bélgica. Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 al finalizar décimo en el Gran Premio de Bélgica y darle a Alpine el único punto del equipo, luego de terminar por delante de su compañero Pierre Gasly. Horas más tarde, toda la atención del país se trasladará al MetLife Stadium, donde la Selección argentina enfrentará a España en la final del Mundial 2026.

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El piloto de 23 años, que llegó al paddock de Spa-Francorchamps con la camiseta de la Selección, protagonizó una de sus mejores actuaciones desde su regreso a la máxima categoría. Largó desde el undécimo puesto y tuvo una salida brillante: ganó tres posiciones en los primeros metros, evitó el accidente entre George Russell y Lewis Hamilton que provocó el ingreso del Safety Car y llegó a ubicarse octavo.

LA LARGADA DE FRANCO COLAPINTO EN SPA 🇧🇪



P11 —> P8 😮‍💨🪄 Emociona pic.twitter.com/Fa9iUQMQuR — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) July 19, 2026

La estrategia de Alpine, sin embargo, complicó su carrera. El Virtual Safety Car apareció justo después de su detención en boxes y el argentino perdió varias posiciones, aunque nunca bajó los brazos.

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En el tramo decisivo llegó el momento que cambió la historia de la carrera. Colapinto aprovechó la pelea entre Pierre Gasly y Liam Lawson, se tiró por el interior y los superó a ambos en una misma maniobra para recuperar el décimo puesto y volver a la zona de puntos.

A partir de allí comenzó otra batalla. Con neumáticos muy desgastados y un Alpine que volvió a mostrar limitaciones de rendimiento, el argentino defendió durante las últimas vueltas la décima posición frente al ataque permanente de Gasly. A pura precisión, inteligencia y manejo, soportó la presión de su compañero de equipo hasta la bandera a cuadros para quedarse con el único punto de la escudería francesa.

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FRANCO COLAPINTO ADELANTANDO A GASLY Y A LAWSON.



2x1 Y SE METE EN LOS PUNTOS 😮‍💨🇦🇷



CIERREN EL CIRCUITO pic.twitter.com/Y0MnzoLFHK — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) July 19, 2026

La victoria quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien consiguió su sexto triunfo de la temporada. El podio lo completaron Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).

Finalizada la competencia, Colapinto se mostró satisfecho por el resultado, aunque reconoció que la estrategia del equipo condicionó buena parte de la carrera.

"Contento, fue una buena carrera. Estoy feliz por haber sumado un punto. Veníamos 12° o 13° y recuperamos posiciones", señaló.

Sobre el desarrollo de la prueba, explicó: "Tuvimos mala suerte con la parada en boxes porque entró el Virtual Safety Car. Con las gomas medias tuve mucho graining y me costaba el ritmo. Cuando puse las duras, el auto empezó a ir mucho mejor".

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También destacó la maniobra que le permitió volver a los puestos de puntuación: "Fue un lindo sobrepaso. Después era complicado porque en las rectas largas los de atrás se acercaban mucho, pero pudimos aguantar y cerrar un buen fin de semana".

Pese al resultado, el argentino volvió a remarcar las limitaciones del Alpine: "Hay que seguir trabajando para mejorar porque el auto es lento, pero extraímos todo lo que pudimos y estoy contento con el punto".

FRANCO COLAPINTO SE METIÓ EN EL TOP 10 EN SPA 🇧🇪



UNA LARGADA Y CARRERA EXTRAORDINARIA 🐐😮‍💨



PUNTOS PARA ALPINE 🙂‍↕️ pic.twitter.com/UIxTDMWH5Z — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) July 19, 2026

Ya con una sonrisa, Colapinto dejó la Fórmula 1 por un momento y se enfocó en el otro gran acontecimiento deportivo del día. "Si empezó así el domingo... ¿cómo voy a terminarlo? Lo importante viene ahora", bromeó antes de dejar otro guiño para la final del Mundial entre Argentina y España: "Que gane el mejor... ya sabemos quién es ese mejor."

Con la primera alegría del domingo ya consumada gracias a Colapinto, la Argentina espera ahora el desafío más importante: la Selección de Lionel Scaloni irá por el bicampeonato del mundo frente a España, con la ilusión de completar una jornada que puede quedar grabada para siempre en la historia del deporte nacional.