Franco Colapinto terminó un fin de semana más que positivo con el octavo puesto en la carrera del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, y de esta forma, sumó puntos en el regreso de la actividad en una carrera que ganó Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), secundado por Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren).

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El A526 del argentino mostró un ritmo sólido durante toda la carrera incluso tras un roce con Lewis Hamilton en el inicio. Luego de su actuación en Estados Unidos, el pilarense pudo consolidarse como el “mejor del resto”, es decir, primero en la zona media detrás de las mejores escuderías.

Pese a terminar 8°, luego avanzó a 7° por una sanción al piloto Charles Leclerc (Ferrari) sancionado con un drive through post carrera que equivale a 20s, por abandonar la pista en múltiples ocasiones. Colapinto por ello sumó seis puntos.

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Al finalizar, dialogó con la prensa y mostró su alegría por este presente: "Estoy muy feliz, contento con el resultado y la mejoría que tuvimos el fin de semana que fue muy positivo. Contento con los puntos y agradecido al equipo por el esfuerzo que hizo, porque eso trajo la mejora y me ayudaron a ser más competitivo".

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Además, el piloto de Alpine puntualizó en el inicio de la carrera, en la que quedó un poco relegado pero luego se pudo recuperar favorecido por el caótico arranque de varios autos, que incluyó un trompo del Red Bull de Max Verstappen: "Feliz de encontrar el rumbo y sumar puntos. La largada fue muy complicada, algo pasó en el turbo que no tenía potencia, pero por suerte pude recuperar en la curva uno. Vamos por buen camino".

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La próxima fecha de la Fórmula 1 será el 24 de mayo con el Gran Premio de Canadá.